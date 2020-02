La Fundación Graciela Maidana realizará hoy su campaña solidaria

14/02/2020 - 22:14 Santiago

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil, hoy la Fundación María Graciela Maidana, realiza su tradicional campaña “Ponete la camiseta”, en la retreta de plaza Libertad.

Por este motivo, la Fundación invitó al público a vestir una prenda blanca en señal de apoyo a los chicos con cáncer y sus familias.

Este año además, bajo el lema “Un joven con cáncer no es un niño con cáncer... tampoco es un adulto con cáncer”, la Fundación invitó a la comunidad a brindar su apoyo a su Propuesta de Atención Integral a Adolescentes y Jóvenes con Cáncer.

La acción tendrá lugar de 19 a 22 horas en plaza Libertad. Allí habrá un stand en donde estarán presentes jóvenes curados que invitarán a apoyar la Propuesta. Los fondos que se reúnan van a ser destinados al sostenimiento del Programa de Adolescentes y Jóvenes con Cáncer que la Fundación lleva adelante. Quienes se acerquen al stand también podrán adquirir la camiseta de la Fundación y sacarse una foto con la prenda blanca para compartirla en sus redes sociales con #PoneteLaCamiseta.

La Fundación María Graciela Maidana se propone, a través de su campaña, concientizar a la comunidad acerca de la importancia de que los adolescentes y jóvenes con cáncer de la provincia y el país puedan recibir una atención integral acorde a sus necesidades específicas, propias de su edad.

Cuenta un paciente de 19 años diagnosticado con leucemia que “mi primer pensamiento cuando me dijeron que mi tratamiento se iba a realizar en Pediatría, fue: tengo 18 años, estudio, trabajo y voy a ser tratado como un chico y, la verdad es que no me gustaba la idea”.

Otro paciente de 19 años, diagnosticado con Sarcoma de Ewing en 2015 relata: “Lo fundamental además de la quimioterapia es mantener un ánimo fuerte. El cáncer puede tomar una parte de tu cuerpo, pero jamás puede dominarte la vida”.

Una propuesta de atención integral

Desde la Fundación Graciela Maidana, elaboraron una Propuesta de Atención Integral para que todos los adolescentes y jóvenes con cáncer puedan contar con salas de internación diseñadas acorde a sus necesidades. También recibir atención médica apropiada a su edad y diagnóstico.

Además de acceder a apoyo psicosocial especializado. La propuesta también apunta a que puedan participar en investigaciones clínicas y psicosociales y recibir información adecuada a su edad sobre autocuidado, conductas de riesgo, sexualidad y fertilidad.

Para sumarse a la campaña: se puede depositar su colaboración en la cuenta del Banco Santiago del Estero Nº3001240/43.