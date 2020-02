Aconsejan horas de distensión a docentes, antes del regreso

14/02/2020 - 23:15 Santiago

Este lunes los docentes deberán regresar a sus actividades escolares del presente ciclo, después de un buen período de vacaciones, y según analizan expertos, es fundamental que hayan tenido un buen descanso y que fundamentalmente hayan podido “encontrarse consigo mismo”, para que la vuelta al trabajo no resulte traumática.

La psicopedagoga Ana Roxana Gálvez advirtió no obstante que “el haber viajado a algún lado de vacaciones no quiere decir que haya tenido un buen descanso”, por lo cual recomienda el “encuentro con uno mismo” para aclarar conceptos y templar la personalidad para enfrentar nuevamente las obligaciones frente a sus alumnos.

“Las vacaciones no se tratan sólo de viajar, sino de poner en orden las cosas de cada uno. Por ahí hubo muchos docentes que por diferentes razones no viajaron a ningún lado, pero que aprovecharon el receso para poner en condiciones sus casas, compartir con amigos y familiares o hacer cosas que por las obligaciones diarias no pueden hacerlas durante el ciclo lectivo. Lo importante es cómo ha distribuido su tiempo”, analizó.

Recordó la psicopedagoga que una docente que no pudo salir de vacaciones le comentó que “el hecho de no ir a la escuela, ya son vacaciones”, y explicó que “todo se trata del estilo de vida de cada uno”.

“Probablemente un pequeño viaje nos haga bien, pero creo que el buen descanso pasa por un reencuentro con nosotros mismos, con algunos temas que no podíamos modificar y hemos podido hacerlo en este tiempo de vacaciones. Esto nos hará bien y nos dará tranquilidad al momento de regresar”, amplió.

Respecto de cómo prepararse estas pocas horas que quedan para el reinicio de las clases, recomendó la distensión con actividades que de a poco introduzca al docente con su trabajo.

“Es bueno, por ejemplo, ver una película que pueda ayudarnos a la tarea que desempeñamos. Poder tomar contacto con temáticas que proponen las películas, que no están alejadas de las cosas que nos preocupan y que son importantes también en nuestro trabajo. Otra actividad que podemos hacer son las caminatas al aire libre, jugar con los chicos de la casa o con quien se pueda compartir”, aconsejó.

“A veces, salir de vacaciones implica enfrentar realidades que no esperábamos. No siempre salir de la casa implica descanso”, concluyó.