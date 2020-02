Zeballos: “Me imaginaba que iba a ser una locura”

15/02/2020 - 02:52 Deportivo

El juvenil de Boca Juniors oriundo de La Banda, Exequiel Zeballos, vivió ayer una jornada que jamás olvidará. Ingresó en el segundo tiempo y mostró destellos de su calidad en su ciudad y ante su gente. Después de la victoria ante el “Ferro”, el jugador de Boca expresó: “Sentí la ovación de la gente y el cariño que me brindaron. Estoy muy agradecido con todos. Con toda la gente de la ciudad de La Banda y de Santiago del Estero que siempre me han dado su apoyo. Estoy disfrutando mucho todo esto y más aún cuando vengo a mi provincia, que siempre la estoy extrañando”.

“Me imaginaba que iba a ser una locura. Sabía que podía darse algo como esto, con tanta gente en la cancha y muchos otros afuera del estadio sin poder ingresar. Conozco la gente de mi ciudad y me lo esperaba. No me importó la lluvia, me quedé sacándome fotos con la gente de mi pago. Les agradezco a todos que pese al clima, vinieron a ver el partido”, aseveró el juvenil.

A su vez, Zeballos destacó: “Estamos escuchando y aprendiendo mucho de Battaglia y Krupoviesa. En mi caso es lo que hago. Todo lo que vivieron es lindo cuando te los transmiten. Gracias a Dios pude tener algunos minutos. Este partido sin dudas era especial por estar en mi provincia y por toda la gente que vino. Por mi familia que también pudo estar acompañándome. Yo disfruto cada momento. Entrenarme con la Primera fue una experiencia increíble. Estoy orgulloso”.

Se implementará el programa “Tribuna Segura” en el Oeste

El duelo de mañana entre Central Córdoba y Boca Juniors en el Oeste, estará custodiado por una muy buena cantidad de efectivos policiales. Además, se recuerda a los concurrentes que deberán asistir al evento futbolístico, con su documento nacional de identidad, requisito indispensable y excluyente para el acceso durante el control de seguridad conforme al Programa “Tribuna Segura”, con gente que vendrá de Nación para fiscalizar y monitorear de cerca este sistema que evita que personas con cuentas pendientes con la Justicia puedan ingresar.

Las puertas del “Terrera” se abrirán a las 18.30 y, desde la dirigencia se recomenda al público asistir con tiempo para evitar demoras en el ingreso, debido a la gran convocatoria que se espera.

El operativo policial comenzará desde la mañana y se extenderá hasta la medianoche.