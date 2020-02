Quinto capítulo del Torneo de Verano Omar Gerez

15/02/2020 - 03:12 Deportivo

El Torneo de Verano, que lleva el nombre de Omar “Pato” Gerez, ingresará esta tarde en su quinto capítulo, con una extensa programación.

Los partidos del primer turno comenzarán a las 17 y los del segundo turno, a las 18.50.

Programación

En Aranda: Caud Maud FC vs. Farmacia Abdala FC (C31) y Taponazo vs. Clodomira FC (C31).

En Agricultores: Antajé FC vs. El Progreso FC (C31) y Estación de Servicio Anabel FC vs. Argentinos Jrs. FC (C38).

En Polly: cancha Nº 1, Amigos Textiles FC vs. Las Cejas FC (C31) y Filial 23 FC vs. Corralón Anicar FC (C38); cancha Nº 2, Metalúrgica Dorrego FC vs. Ferretería Los Colo (C43).

En Luz y Fuerza: cancha Nº 1, Banfield FC vs. Escuela 190 Chango Cárdenas (C38) y Dep. Menendez FC (C43); cancha Nº 2, Excursionistas FC vs. Tapiales Las Gemelas FC (C31) y Posnet Santiago FC vs. El Desafío (C38).

En Copse: Copse FC vs. Moto Full FC (C38) y La Fusión FC vs. Los Buckys (C38).

En Filial 23: Caja Apunse FC vs. La Bañadera FC (C38) y La Fusión FC vs. La Católica FC (C31).

En Halcones: Despensa Civil FC vs. Distribuidora Lealcitos FC (C38) y Nueva Autonomía FC vs. Pasaje San Esteban FC (C43).

En El Gringo: cancha Nº 1, Piquito FC vs. Loreto FC (C38) y Deportivo Rec FC vs. Reina Victoria FC (C43); cancha Nº 2, Abogados Cat FC vs. La Católica FC (C38) y Veteranos de Malvinas FC vs. Profesores Fusión FC (C48).

En Cilindro de Cortez: Rivadavia FC vs. La 22 FC (C31) y Amigos de Ramón Gómez FC vs. Isa Instalaciones Sanitarias FC (C31).

En Atsa: José Ignacio FC vs. Los Murciélagos FC (C38) y Atsa FC vs. Techos Mendieta FC (C43).

En Rivadavia: Los Amigos FC vs. Siglo XXI FC (C38) y Gremio Judicial FC vs. La Saavedra FC (C43).

En Mamita de Cardozo: Salamanca FC vs. Electrónica SD FC (C48).

En Sayago: MG Diseños FC vs. Joyería Luciana FC (C31) y Club Saint Germes FC vs. Stilonovo FC (C31).

En Independiente: cancha Nº 1, El Triángulo FC vs. Roque y Amigos FC (C43) y Cimes FC vs. Iosep FC (C31); cancha Nº 2, Macroffice vs. Los Lamentos FC (C31) y Macroffice FC vs. Peluquería Nano FC (C38).