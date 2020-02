Miguel Russo: “Central Córdoba será un rival duro”

15/02/2020 - 03:49 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que palpitó el duelo de mañana ante Central Córdoba y dijo que sin dudas será “un rival duro”.

“El rival será duro porque se juega muchas cosas. Es una cancha reducida, con pocos espacios. “No solamente ahora no hay margen para el error. En este tipo de circunstancias, a todos se les achica la posibilidad de cometer errores”, consideró Russo cuando habló de lo que representa el choque de mañana ante los “ferroviarios”. Y en relación al probable equipo, el técnico del “Xeneize” no dio ninguna pista, aunque deslizó que Esteban Andrada volverá a ocupar la valla, tras recuperarse de una molestia en una de sus rodillas.

Russo destacó haber hablado con el otro guardavallas del plantel, Marcos Díaz, que se desempeñó como titular en los últimos tres encuentros: Independiente (0-0), Talleres de Córdoba (2-1) y Atlético Tucumán (2-0).

“Marcos Díaz sabe la situación, es un puesto especial. Nos da tranquilidad su tarea, porque en marzo tenemos otra Copa (Argentina), fecha Fifa (el seleccionado arrancará las eliminatorias hacia el Mundial Qatar 2022) y el campeonato local”, indicó.

Por otro lado, el técnico auriazul dio un ejemplo de la resonancia que cualquier declaración o comportamiento suele tener en la institución de la Ribera, a punto tal que dijo que “lo que en otros lados es una hormiga, acá es un elefante”.

Caso Mac Allister

Durante la semana, el experimentado DT vivió en “carne propia” esa máxima enunciada, cuando Alexis Mac Allister explicaba los motivos por los cuales se había alejado de la entidad y remarcaba que el propio Russo no lo había llamado, mientras se daba su salida hacia el Brighton de la Premier League inglesa.

“Sé cómo es el Mundo Boca: se habla de todo y en otros lados de esos temas no se habla”, consideró Russo, quien está asumiendo su segundo ciclo en la entidad (en el anterior, en 2007, obtuvo la Copa Libertadores, entre otros logros).

“Todos los jugadores que tenían contrato con el club hablaron conmigo. Mi cuerpo técnico, también. Hablé con (Alexis) Mac Allister, (Nicolás) Capaldo y (Jan) Hurtado, que estuvieron en el Preolímpico. Es lo único que voy a decir”, expuso el entrenador. ç

El plantel practicó en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, en donde el DT efectuó una práctica de fútbol, en donde se mezclaron titulares con suplentes.

Una probable formación de Boca nucleará a Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tévez.