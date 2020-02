Mitre busca un triunfo que le sirva para salir del fondo ante Atlanta

15/02/2020 - 04:09 Deportivo

A Mitre no le fue bien en al reanudación del campeonato y esta noche buscará sumar los tres puntos para tomar respiro, cuando a partir de las 21.30 reciba la vista de Atlanta, en lo que será uno de los partidos adelantados de las décimo séptima fecha de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional. Carlos Córdoba será quien imparta justicia en ese encuentro.

El presente del “Aurinegro” en el campeonato no es bueno. Sumó apenas 15 puntos y se encuentra tres unidades arriba de Nueva Chicago, equipo que hoy estaría perdiendo la categoría. Teniendo en cuenta esa estadística, será vital para Mitre quedarse con los tres puntos en juego para tomarse un poco de respiro.

La tarea no será sencilla teniendo en cuenta que el Bohemio, con un partido menos, es el único escolta del líder Estudiantes de Río Cuarto y con seguridad viene con el objetivo de aprovecharse del momento de Mitre para robar algún punto. Sin embargo, el equipo que comanda el entrenador uruguayo Felipe De la Riva, sabe que no tiene margen de error y ante su gente no puede volver a fallar.

En cuanto a lo deportivo Mitre presentará dos variantes con respecto a la alineación que presentó la fecha pasada ante Estudiantes de Caseros.

El defensor Mauro Maidana, cumplió con su fecha de suspensión y ocupará un lugar en el once titular.

El “Colo” reemplazaría a Rodrigo López Alba. De esta manera, Maidana volverá a ocupar su posición de lateral izquierdo y Lucas Ceballos será lateral por derecha.

La otra variante se dará en la mitad de la cancha. En este contexto, el que jugará desde el arranque en la mita de cancha será Juan Alesandroni en reemplazo de Guillermo Farré.

En la visita Fabian Lisa repetirá el equipo que presentó en Mendoza ante Independiente, en el partido que solo duró 5 minutos, hasta su postergación.

En esa formación se destaca la presencia del arquero Francisco Rago, quien defendió la camiseta de Mitre temporadas pasadas.

El que consideró a este encuentro clave, fue el delantero José Torres, al hablar con la prensa.

“Atlanta es un equipo fuerte, por algo está en la posición que está. Aunque creo que debemos pensar más en nosotros y en hacer las cosas bien el fin de semana. Será un partido clave y no lo podemos dejar pasar, mucho menos en casa y ante nuestra gente. Sabemos que estamos en una posición incómoda y necesitamos volver a sumar de a tres, esgrimió el ex delantero de Comercio y Unión Santiago, que volverá a ser titular esta noche.