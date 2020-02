Jennifer Aniston se confesó con Sandra Bullock

15/02/2020 - 20:47 Pura Vida

La actriz de la icónica serie “Friends”, Jennifer Aniston, volvió a estar en el foco de la prensa tras su reciente encuentro con Brad Pitt, su expareja, quien le dedicó un gesto amoroso al verla ganadora en la entrega de los premios SAG Awards 2020.

Pero Jennifer es más que la ex de Pitt. Es una actriz que ha logrado mantenerse siempre alegre y evitar “desanimarse aunque las cosas no vayan por el camino que ella desea”. Así lo definió su colega y amiga Sandra Bullock, quien la entrevistó en el marco de los festejos por sus 51 años de vida, para la revista Interview Magazine.

Y fue ese reconocimiento a su interés de vivir siempre mirando en positivo, lo que la motivó a Jennifer a revelar qué hay detrás de su actitud. “Creo que esto viene de crecer en un hogar desestabilizado y donde me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando ciertas cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: ‘No quiero hacer eso. No quiero ser eso. No quiero experimentar este sentimiento que tengo en mi cuerpo en este momento. No quiero que nadie más con quien esté pueda sentir eso’”, aseguró.

Y agregó: “Así que supongo que tengo que agradecer a mis padres todo esto. Puedes estar enfadado o ser un mártir, o puedes decir: ‘¿Tienes limones? Pues hagamos limonada’’.

El complicado matrimonio de sus padres, Nancy Dow y John Aniston, se terminó cuando la actriz tenía nueve años. Desde que ellos se divorciaron, a Aniston le resultó más difícil la relación con su madre, quien falleció en el 2016.

No obstante, su padre es quien la acompañó a lo largo de su carrera, en la que hubo tantos éxitos como fracasos.

Por estos días, Jennifer Aniston también protagoniza los rumores de una vuelta del elenco de “Friends”, aunque sería en un especial con entrevistas, y no una secuela de aquel éxito.