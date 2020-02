Sol Pérez sorprendió a Carmen: se bajó de la obra

15/02/2020 - 20:58 Pura Vida

Si bien la temporada teatral en Mar del Plata concluirá el próximo 15 de marzo, Sol Pérez decidió bajarse de la obra “Veinte millones” que comparte con Carmen Barbieri, lo que sorprendió a la capocómica.

Aunque la exchica del clima aseguró que su decisión se debía exclusivamente a la necesidad de acoplarse a sus otros trabajos que ya se reactivaron en Buenos Aires (como su participación en radio y en televisión), para lo que precisa negociar los contratos, su salida se da luego de sus escandalosos cruces con su compañera de elenco Mónica Farro.

“No hay razones principales. Básicamente, yo vuelvo y tengo que ponerme a laburar, mis trabajos ya arrancaron todos, se mudó la radio, tengo que ir a negociar mis dos contratos televisivos, es algo que se charla entre un productor y un contratado... Me parece que todo tiene que ser así”, explicó ante el movilero del programa “Intrusos”.

Y agregó: “Es un arreglo que nosotros (el elenco de la obra) tenemos siempre, de charlar cuando está terminando febrero, de sentarnos a charlar si seguimos o no seguimos, si se sigue o no se sigue, y vemos”.

Por otra parte, aclaró que “siempre” se sintió “muy cómoda con la producción”; y sobre su pelea con Farro, remarcó en una salida al aire que hizo para el programa “Incorrectas”: “Es una temporada donde se está remando. Entonces, al tomar una decisión no es solamente ‘che, yo me quiero ir’. Tal vez si era yo me quiero ir me hubiese ido hace 15 días o me hubiese ido el mes pasado, cuando pasó todo esto. Sin embargo me quedé e intenté hacer lo mejor posible, que es ser profesional e ir a laburar todos los días. Siempre cumplí con lo que se me pidió a nivel producción. Después nos sentamos a charlar y vimos qué era lo mejor para los dos, qué era lo que me estaba pasando a mí... Me parece que el trabajo en equipo es eso. Y también cumplir con mis compañeros.

Carmen Barbieri se mostró sorprendida con la noticia: “Me hubiera gustado que Solcito estuviera hasta el final. Vamos a tener que ensayar con la reemplazante, entonces”, dijo.

Por lo pronto los planes de la producción de “Veinte millones” es cerrar en Mar del Plata el 15 de marzo, regresar en Semana Santa e iniciar la gira por el país.