Facundo Rivero volverá a vestirse de celeste y blanco

Facundo Rivero integra una lista de doce jugadores que fueron convocados a realizar un campus en el Cenard, en el que continuará la preparación con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2020.

El campus arrancará el próximo martes 18 y se extenderá hasta el martes 25, a las órdenes del entrenador Juan Gatti, que estará a cargo del seleccionado de 3x3 en la competencia.

“La verdad que estoy muy feliz, contento y orgulloso por esta convocatoria”, comentó “Facu” en comunicación telefónica con EL LIBERAL desde Córdoba, donde se encuentra desde hace unos 30 días debido a que Instituto lo incorporó a sus divisiones inferiores.

Consultado acerca de esta nueva experiencia como jugador de Instituto, explicó: “Me está yendo muy bien. Todos los chicos son muy buena onda conmigo. Ya me estoy adaptando a los entrenamientos y al día a día en este hermoso club”.

El desarraigo es un tema recurrente en los deportistas jóvenes de la provincia, pero Facundo tiene muy en claro que no va a resignarse a cumplir su sueño.

“La verdad que no extraño. Hace un mes que estoy solo, pero me distraigo con los chicos, con cada entrenamiento, salvo los fines de semana que no hay prácticas. No tengo ningún problema”, avisó entusiasmado.

Por último, le envió saludos a sus familiares y un especial agradecimiento “por acompañarme en todas estas decisiones y oportunidades que me están tocando”.

Facundo Rivero comentó que en el Club Belgrano se formó basquetbolísticamente y que tuvo la posibilidad de integrar los seleccionados santiagueños desde la categoría U13.

Hoy, con 15 años de edad y 1,98 metro de altura, se ha convertido en un jugador de enorme potencial y sueña no sólo con estar en los Juegos Olímpicos de la Juventud sino también los seleccionados nacionales.