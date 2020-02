Quimsa necesita un triunfo para mantener la punta

16/02/2020 - 04:02 Deportivo

Tras una mala noche en Mercedes ante Comunicaciones, Quimsa enfrentará a Regatas Corrientes, en busca de un triunfo que le permita mantenerse como único puntero de la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

Desde las 21.30, el equipo de Sebastián González intentará volver a la senda del triunfo, pero deberá levantar su rendimiento, sobre todo en el aspecto defensivo.

Enfrente tendrá un rival durísimo, que viene de seis victorias consecutivas, la última en el clásico ante San Martín (84 a 78) para trepar a la séptima posición, con un récord de 12 triunfos y 7 caídas.

La última derrota de Regatas fue el pasado 10 de enero, cuando perdió frente a Quimsa (93 a 89), en el estadio Ciudad. Esa noche, la “Fusión” tuvo problemas para contener a Adonys Henríquez, por lo que ese antecedente obligará a poner especial atención cuando la bola llegue a manos del alero estadounidense/dominicano.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: desde las 20, Ferro vs. Peñarol y San Lorenzo vs. Weber Bahía; 21.30, Gimnasia vs. Libertad.