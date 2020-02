Hay cada vez más locales comerciales vacíos por la caída de ventas que imposibilita pagar gastos fijos

16/02/2020 - 09:59 Economía

La situación de crisis de los comercios santiagueños se profundiza en lo que va de este año y desde la Cámara de Comercio e Industria (CCI) señalaron que los cierres que se iniciaron hace casi dos años “no van a parar” debido a que “la situación es muy complicada” y “no vemos indicios de reactivación”.

La titular de la CCI, Ing. Alejandra Rafael, mostró su preocupación por el contexto económico actual. Señaló que “aún no hay una salida de esta crisis y los comercios minoristas están agobiados por los impuestos, servicios, créditos. Cada vez es más difícil subsistir”.

Agregó que luego de una recorrida realizada en los últimos días por la zona céntrica, “hay cada vez más locales comerciales vacíos”. Si bien no estimó un porcentaje de locales desocupados sobre el total de ellos, sí señaló que “al recorrer las calles vemos comercios históricos, tradicionales de la ciudad que se han visto obligados a cerrar ante la imposibilidad de sostener los costos fijos que son altísimos e impagables con el nivel de ventas que tenemos y más aún en estos dos primeros meses de 2020”.

Desde su punto de vista, esta escenario de cierres “no va a parar. No se va a detener esto que ya viene sucediendo porque no hay indicios de reactivación del consumo. Al contrario, a la gente con los últimos bonos y sumas fijas que ha recibido apenas le ha alcanzado para pagar sus cuentas mensuales y no le ha quedado resto para compras u otro tipo de consumos”.

La dirigente apuntó que “cada comercio minorista genera como mínimo tres puestos de trabajo más el dueño del negocio que lo atiende, con lo cual esto es preocupante porque ya hay pérdidas de empleo y puede desencadenar una nueva ola de desocupación”.

Puntualizó que según datos oficiales de empleo registrado por el Ministerio de Trabajo de la Nacion sobre Santiago del Estero, “desde noviembre de 2018 a noviembre de 2019 hay unos 200 empleadores menos en el sector del comercio. Es decir, comerciantes que generaban al menos un empleo y que ya no están porque han cerrado sus negocios”.

No obstante indicó que ese registro puede ser mayor: “Hay comerciantes que pese a haber cerrado sus puertas no se dieron de baja en la Afip y siguen figurando como empleadores, porque no les implica ya un costo y por ello creemos que hay muchos más casos de comerciantes que dejaron de trabajar, pero ello no quedó registrado”.

Señaló además otro dato preocupante que siguió a la caída comercial. Explicó que según los registros laborales del sector comercial en Santiago, el número de trabajadores que empleaba el comercio pasó de 14.400 en julio del 2018 a 12.900 en noviembre último.

Destacó Rafael que “hay muchos más locales vacíos y cerrados ahora que antes de las elecciones. El cierre de comercios no ha parado, al contrario. Es cierto que hay un poco de estacionalidad porque el que no ha vendido hasta diciembre sabe que el mercado cae drásticamente en enero y febrero. Tenemos diez meses activos en el año, pero pagamos doce alquileres y todo esto se acentúa en estos meses y se ve en los cierres de comercios”.

Puntualizó que “hay muchísimos negocios cerrados en las peatonales cerca de la plaza. Pero ahora no se renuevan esos alquileres. Cuando uno sale por la Independencia, la avenida Belgrano, hay muchísimos locales en alquiler y casas en ventas, propiedades, que hablan de la crisis que está padeciendo la gente. Pero en el caso de los comercios ya no pueden más con los costos fijos”.

Came pide que el gobierno reperfile la deuda de pymes

Desde la Cámara de Comercio se hicieron eco también del pedido de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) para pedir al gobierno nacional que interceda para lograr un reperfilamiento de las deudas de las pymes, de la misma forma que reestructuran sus deudas las provincias o las grandes empresas.

De acuerdo con los datos de Came, la deuda que mantienen las pymes ronda los 400.000 millones de pesos. El pago de los intereses de esa deuda en muchos casos está agobiando a las pequeñas firmas.

“Nos preocupa la superviviencia de las empresas en crisis, que están teniendo que enfrentar intereses de deudas financieras impagables”, sostuvo el presidente de Came, el misionero Gerardo Díaz Beltrán, y advirtió: “Si no se reperfilan no podrán sobrevivir. La gestión anterior no entendió la importancia de hacerlo y se fueron cerrando un gran número de pymes”.

Los alquileres comerciales, afectados por poca demanda

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios (CCPISE) su presidente Miguel Moreno señaló que “la actividad inmobiliaria no ha sufrido grandes modificaciones en relación con el mes anterior, en referencia al alquiler de locales comerciales”.

Indicó que si bien este bimestre es de baja actividad y pese a que los precios de alquileres se mantienen por debajo de la inflación de 2019, aún así la actividad se mantiene sin cambios.

“La realidad es que en ningún lugar del territorio argentino los ajustes de los precios locativos han superado la inflación del 2019, ni han estado cerca de ello. En ciudades de gran demanda como Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario y capitales de provincias como Córdoba, Santa Fe, Resistencia y muchas más, las mismas entidades que nuclean a los profesionales inmobiliarios sugirieron actualizaciones anuales no superiores al 30% o 35% o semestrales entre un 15% y un 17%, siendo en muchos casos inferiores a los aumentos salariales. Todo ello marca un escenario que también se da en nuestra provincia”, apuntó.

En este contexto señaló que “en la actualidad la renta anual promedio que obtiene el propietario se encuentra entre el 2% y el 3% anual y es históricamente una de las más bajas tasas de rentabilidad del sector”.

No obstante, se esperanzó en que “confiamos que en los meses de marzo y abril mejore la situación actual.

Y como siempre decimos, acercarse a un profesional inmobiliario en busca de asesoramiento será la llave para abrir puertas seguras”.