Francisca Valenzuela: “Mi música siempre tuvo perspectiva de género”

16/02/2020 - 20:58 Pura Vida

La cantautora chilena Francisca Valenzuela, una de las voces femeninas de la nueva generación, lanzó “La fortaleza”, trabajo que reúne catorce canciones que marcan “la transición de un lugar dañado hacia uno de resiliencia” y que se enmarca en un tipo de música que define desde la “perspectiva de género”.

Este cuarto trabajo, que aparece seis años después de la publicación de “Tajo abierto” -nominado a los Grammy Latino-, se recuesta sobre un pop alternativo que ella fusiona con elementos de otros estilos como la canción y el rock, y en el que conviven lo clásico y lo moderno.

- ¿Cómo fue la producción del álbum?

- Después de lanzar “Tajo Abierto” estuve haciendo varias cosas con Ruidosa, que es una plataforma y festival feminista latinoamericano interdisciplinario que busca el empoderamiento de las mujeres en industrias creativas. Tomó tiempo y recursos y fui postergando mi disco nuevo. Me dediqué a escribir más con y para otros artistas, toda una área de trabajo que no había explorado, y además me tomé un tiempo para recuperarme de un momento difícil y volver re-energizada y recomprometida con la música.

- ¿De ese momento trata “La fortaleza”?

Sí. Es la canción que representa el cierre de un proceso y el inicio de otro. La idea de la fortaleza como la que tenemos todos dentro para salir adelante, para transformar, crecer, cambiar; como colectivo, con la que cambiamos las cosas y transformamos la sociedad; como espacio sagrado en el que está protegido y acogido; como lucha y resistencia, vulnerabilidad y emocionalidad.

- ¿Describís también de esa forma al disco?

Sí, es un manifiesto pop que recorre la soledad, la inseguridad, el autodescubrimiento y autoempoderamiento, en la transición de un lugar dañado hacia uno de resiliencia. Es emotivo y confesional. Trata de lo que uno tiene dentro para salir adelante, como individuo y colectivo, de la fuerza que da la unión, del feminismo y la lucha, pero también de mostrarse como uno es y de crear un espacio y mundo propios.

- A lo largo del disco hay canciones que hablan del amor propio.

- Mi música siempre tuvo perspectiva de género. Siempre escribí sobre ser una mujer, de Chile al mundo. A veces el tema feminista aparece de manera explícita y social o a veces está implícito y viene desde un lugar confesional, testimonial. De todas maneras hay un mensaje de empoderamiento, liberación y de superación. De conocerse, de quererse, de ver al otro, de poder querer. Son herramientas que sin duda el feminismo también promueve y entrega.