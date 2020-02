Se inicia la moratoria a la que ingresarán muchas empresas santiagueñas

16/02/2020 - 22:27 Economía

La Afip lanzará desde hoy el aplicativo para acceder a la moratoria de deudas impositivas, previsionales y aduaneras de las pymes, plan al que un gran número de empresas santiagueñas accederá para regularizar sus deudas y también para refinanciar planes anteriores, según indicaron desde el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas (CPCESE).

Según informó la presidenta del Consejo, CPN Luisa Argañarás a EL LIBERAL , a la moratoria podrán ingresar pymes con deudas de cualquier antigüedad, aunque el tope está marcado por las acreencias cuyo vencimiento sea el 30 de noviembre de 2019.

Agregó Argañarás que “es condición tener el certificado Pyme para gozar de los beneficios del plan”. Señaló que quienes pueden ingresar son quienes “están organizados bajo forma de empresa, es decir un profesional monotributista aún no puede hacerlo porque la persona física no es una pyme”. Ejemplificó que “un contador si fuese monotributista por ejemplo no podría obtener el certificado pyme, pero si tuviera un quiosco sí podría hacerlo”.

El objetivo del programa es el de promover la reactivación productiva de las pequeñas y medianas empresas, incluyendo a los monotributistas y autónomos, y alcanza a quienes tienen deudas impositivas, aduaneras y previsionales, indicaron desde la Afip.

En esta primera etapa se espera que el aplicativo que se presente sea el que permite la adhesión de las pymes.

Las empresas, entidades sin fines de lucro, monotributistas y autónomos interesados en acceder a este mecanismo de alivio para sus deudas, deberán inscribirse a través del sitio web de la Afip, y el aplicativo estará disponible a partir del 17 de febrero.

En todos los casos, las personas humanas y jurídicas que decidan acogerse al plan deberán obtener el Certificado Mipyme otorgado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, y los interesados tienen hasta el 30 de abril próximo para solicitarlo.

Ante ese escenario, la moratoria permite refinanciar en plazos de hasta 10 años toda la deuda impositiva, aduanera y de la seguridad social que tenga un contribuyente y pagar una única cuota mensual.

“La moratoria representa un alivio para la situación de asfixia financiera a la que fueron llevadas las pymes”, sostuvo la titular de la Afip Mercedes Marcó del Pont, al enfatizar que “el Estado asume con los contribuyentes una posición similar a la que le solicita a sus acreedores externos: ofrece tiempo para ordenarse y volver a crecer”.

“Hay muchas consultas e interés de los clientes por acceder a los planes”

“Estamos teniendo muchas consultas y hay interés de los clientes en acceder a la moratoria porque tiene beneficios muy interesantes”, dijo Silvio Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), quien además recalcó que la medida alcanza también a consorcios.

Desde la entidad sostienen que el acercamiento de las empresas a la iniciativa que condona multas, establece un plan de pagos accesible y cuya adhesión producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, siempre y cuando no tuviere sentencia firme, “tendrá un alto nivel de aceptación”.

“El 95% de quienes certifican estados contables son pymes”, explicó Rizza.

Las estadísticas de la Afip muestran que entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas, y el sector más afectado fue el de las Mipymes, empleadores con hasta 10 trabajadores que explican el 91% del total de cierres.

En este contexto, los sectores como el Comercio y la Industria son los rubros más afectados por la crisis económica en estos últimos años.