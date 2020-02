Se mantiene estable la situación del río Dulce que recibe la misma cantidad de agua desde Río Hondo

16/02/2020 - 23:49 Santiago

Respecto de la situación del río Dulce el director de Defensa Civil, Mario Guzmán, dijo que “es estable”, debido a que no aumentó la cantidad de agua que se eroga a su cauce desde el embalse de Río Hondo, donde disminuyó la cantidad de agua que ingresa desde el territorio tucumano.

No obstante, dijo que el agua que llegó hasta el momento, si afectó algunas zonas del sur de la provincia, como algunos parajes del departamento Salavina, donde unas 32 familias debieron ser evacuadas por los desbordes.

“Esa es una zona baja, y estamos poniendo mucha atención con el comportamiento de río en esa zona y mucho más al sur de la provincia, como en Paso de Oscares, donde está llegando el agua que se derivó la semana pasada, y puede generar algunos inconvenientes”, indicó Guzmán.

Confirmó que el río Dulce sigue recibiendo desde Río Hondo “una erogación de 883 metros cúbicos por segundo, lo mismo que la semana pasada, pero que el ingresante a la presa, bajó considerablemente y se ubica en torno de los 600 metros, por lo que en cualquier momento se podrá equilibrar y comenzar a erogar la misma cantidad de agua que ingresa, salvo que se produzcan nuevas lluvias en el norte”.

“Esto es muy positivo, porque ingresa mucho menos agua que la semana pasada, cuando ingresaba a la presa 1900 metros cúbicos por segundo y ahora entra 650”, analizó el funcionario.

En Añatuya continúa la alerta, pero no hubo desborde

Otra de las zonas críticas de la provincia cada vez que crece el río Salado es Añatuya y su gran zona de influencia, ya que la profundidad del río disminuye por el lugar y el agua gana campos vecinos.

“Por el momento no hubo variantes y esperamos que no se produzcan mayores erogaciones desde Salta. Si bien se nota bastante la creciente no se han producido desbordes en las zonas que habitualmente colapsan”, explicaron fuentes de la Municipalidad de Añatuya.

De todos modos, personal de Recursos Hídricos de la provincia controla permanentemente la zona ribereña, donde se limpiaron alcantarillas y se reforzaron algunas defensas.