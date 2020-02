Marcelo Gallardo: “Lo que más me interesa es que el equipo funcione”

17/02/2020 - 02:29 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo está más contento y razones le sobran. Su equipo volvió a ganar en la Superliga y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones para hacer crecer la ilusión que tiene de ganar por primera vez el torneo doméstico.

“A mí lo que más me interesa es que el equipo funcione, lo importante es seguir ganando con nuestras formas, estamos pasando una racha muy mala con los penales, los cobran porque generamos situaciones”, dijo el técnico en conferencia de prensa desde el estadio Monumental.

Y agregó: “Todos los partidos que tengamos de acá al final de la Superliga van a ser finales. Tenemos que sacarlos adelante con los que estamos en la cancha y con la gente empujando como hoy”.

“Nosotros no podemos pensar que los otros nos van a dar una mano, tenemos que seguir dependiendo de nosotros. Vamos a intentar ganar los tres partidos que nos quedan”, afirmó.

En conferencia de prensa, el técnico resalto el nivel y el funcionamiento del equipo y que está tranquilo con la falta de efectividad a la hora de definir.

“Con Unión e Independiente fuimos efectivos. Hoy y con Godoy Cruz no pero a mi lo que más me interesa es que la estructura funcione como a mi me gusta”, declaró.

Además, analizó la mala seguidilla desde el punto del penal que atraviesa River:

“Con los penales estamos pasando una racha muy adversa. Hay que seguir insistiendo con la idea de juego ya que nos cobran penales porque generamos”.

Pero lo que más bronca le da a Gallardo es cuando a su equipo le sacan la posesión en los tramos finales del partido cuando hay que ser más inteligentes.

“En líneas generales hicimos un buen partido salvo los últimos minutos donde no tuvimos la pelota. Nos quedamos cortos con el resultado”, explicó.

Con la victoria de Boca ante Central Córdoba, la diferencia del Millonario sigue siendo de tres puntos y ahora toca Estudiantes de La Plata.

Igual, el “Muñeco” está tranquilo y que “no espera que nadie nos de una mano”.

Y agregó: “Nosotros no nos dejamos influenciar por lo externo. Ahora, con la definición de River y Boca peleando palmo a palmo se va a dar como se viene dando en estas últimas semanas”.