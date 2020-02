El Bailando tendrá a las “Trillizas de Oro”, rotando en distintos ritmos

17/02/2020 - 21:02 Pura Vida

Ya se sabía que Marcelo Tinelli le había pedido a los productores de ShowMatch incorporar a la pista del Bailando a María Emilia, una de las “Trillizas de Oro”, quien había hecho público su deseo de debutar en el mediático certamen de baile.

“Le propuse a mis hermanas bailar un ritmo cada una. Estoy muy nerviosa, esto es parte de la televisión que me encanta. Sería un desafío divertido”, dijo Emilia sobre el Bailando. Y parece que sus famosas hermanas aceptaron, porque el periodista Ángel De Brito, quien también forma parte del jurado del Bailando anunció la nueva modalidad en su programa “Los Ángeles de la Mañana”. “Las hermanas tendrán un diferencial en comparación con los demás participantes, ya que si bien formarán parte del mismo equipo, las tres se irán rotando a lo largo de los ritmos, siendo así la primera pareja que toma esta modalidad en el programa”, explicó.

En ese mismo contexto, la panelista Lourdes Sánchez confirmó otro trío poderoso: Anita Martínez bailará con Jey Mammon, y la pareja terminará de formar su equipo con la participación de Valeria Archimó como coach.

Otro nombre que genera expectativas es el del exfutbolista “Turco García”, actual integrante de la mesa de “Polemica en el Bar”, quien está fascinado con su participación en el reality de famosos.

Si bien García habría puesto como condición para dar el “sí”, conformar pareja con Lourdes Sánchez, su pedido no será posible.

Pero no todas son incorporaciones en el armado del nuevo show de Marcelo Tinelli, que tiene su estreno previsto para abril. También se han dado bajas en las negociaciones, como la de la modelo y actriz Julieta Prandi. “No voy al Bailando. No puedo. Me comprometí a hacer radio ya. Y tengo un cronograma complicado para la cantidad de horas que requiere el programa y los programas de la periferia del Bailando. No sé si quiero un 2020 sin tiempo para vivir”, contó Prandi durante una entrevista radial con la Once Diez.

Tampoco Guillermo Cóppola, el exrepresentante de Diego Armando Maradona, se animó a mostrar su talento en la pista mediática. Su “no” se debió, según lo explicó, a la simple “vergüenza” que le daría bailar en público para ser juzgado.