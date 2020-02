El líder de Ráfaga prepara un disco con chacareras

17/02/2020 - 21:09 Pura Vida

Ariel Pucheta, vocalista de Ráfaga, prepara un disco con canciones folclóricas. De esta manera, el reconocido cantautor homenajeará a su padre quien falleció en septiembre del año pasado. En oportunidad de ser entrevistado por EL LIBERAL , Ariel habló de su amor por el canto nativo, que lo aprendió desde niño por influencia de su papá y sus tíos cantores. También se refirió al buen momento por el que atraviesa la banda de música tropical que él lidera. Además, se refirió a las sensaciones que le genera Salvador, su hijo de seis meses.

Más allá de la gira y el nuevo disco con Ráfaga, ¿qué proyectos personales tienes?

Este año tengo el anhelo de cumplir un sueño que siempre tuve: grabar un disco de folclore. Esto es porque me gusta mucho el folclore y lo canto desde que nací. Mi papá me crió cantando folclore en Frías, en donde vivía mi abuelo y tengo mis tíos y primos, todos cantantes. Y también es un reconocimiento a mi papá. En este disco de folclore que quiero grabar, la idea es sumar a exponentes del folclore que conozco y soy amigo de muchos.

¿Hablaste con algunos de ellos?

Hablé con varios de la idea que tengo. Con los que hablé, me dijeron “contá conmigo. No hay problemas, lo que quieras”. Yo me críe con un cancionero popular de chacareras, zambas, gatos y demás. Pero, también, me gustaría lanzar algo inédito. Estoy evaluando todo eso.

¿Qué repertorio prevalecería, más allá de tus creaciones propias, en ese disco de folclore que proyectas?

Son varios los estilos que me gustan. Por ejemplo, me gusta Horacio Guaraní. De hecho, he hablado con Mario Álvarez Quiroga. Tuve una charla linda. Hace poco estuve en televisión con Los Manseros Santiagueños. Mi viejo era fanático de Los Manseros. También hablé con el “Chaqueño” Palavecino, con quien somos amigos. Está en el aire, pero este año lo quiero realizar como un homenaje a mi papá.

¿En qué momento de tu vida llegó Salvador?

En un momento hermoso como es esta vuelta a Ráfaga que estoy disfrutando muchísimo. Salvador, que ya va a cumplir seis meses de vida, me alegra todos los días. Despertarse y ver al lado tuyo a un bebé hermoso que te carga de energía, es maravilloso. Soy una persona que ya ha vivido un montón de cosas, pero, siempre, la llegada de un hijo te cambia todo.