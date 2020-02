Violento sujeto a su concubina: “Llamá a la policía, voy a ir preso, pero cuando salga te voy a matar”

17/02/2020 - 22:52 Policiales

Los casos de violencia de género en la ciudad de La Banda no cesan. Un episodio de esa naturaleza se registró en el interior de una vivienda del Bº Textil cuando una joven se negó a ir a bailar y su pareja la amenazó de muerte.

La denunciante, de 26 años, se presentó cerca de la 1.30 de la madrugada del lunes en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y contó que su concubino, quien estaba en avanzado estado de ebriedad, la amenazó de muerte.

La joven expresó que convive con el acusado (35) desde hace seis años y tienen un hijo de un año y siente meses en común. Sobre el episodio de violencia contó que cerca de las 22 del domingo su pareja salió a la calle y se puso a ingerir bebidas alcohólicas con unos vecinos de la cuadra.

Minutos más tarde, el sujeto regresó a la casa donde ella se encontraba con el menor y el manifestó: “Vamos a salir a bailar”, a lo que la víctima le respondió: “No, no salgamos porque en la semana no vamos a tener plata para la comida, y no tenemos con quién dejar a Valentino”.

El agresivo sujeto, usando de excusa la respuesta de la madre de su hijo, comenzó a insultarla para luego retirarse de la habitación y se dirigió a la vereda nuevamente junto a sus amigos.

Cerca de la 1 de la madrugada regresó otra vez a la casa y allí la joven le pidió que se acostara a dormir porque ya era tarde, y cuando amanezcan tenían que realizar trámites en la ciudad Capital.

Manifestando estar molesto, el sujeto le respondió: “Qué te piensas vos, que me vas a querer venir a mandar a mí, te voy a hacer m... matando”. Allí se generó una discusión y ella le pidió que se fuera de la casa o de lo contrario llamaría a la policía.

Lejos de cesar con la violencia, el acusado le respondió: “Llamá a la policía, hacé lo que quieras, me van a llevar preso y cuando salga te voy a matar, no me importa estar 2 o 3 años preso”. Temiendo por su integridad física, la mujer pidió ayuda a los efectivos policiales. La Dra. Marta Elena Ovejero, Coordinadora de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, ordenó que los policías arriben a la casa de la damnificada y excluyan al sujeto del lugar.

Además pidió que se lo notifiquen de una medida de prohibición de acercamiento.