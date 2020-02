Coleoni: “No estoy conforme con lo mío, reconozco que me excedí en la protesta”

18/02/2020 - 01:24 Deportivo

A pesar de que tiene su temperamento, Gustavo Coleoni no es de increpar con vehemencia a los árbitros. Pero en la noche del domingo, cuando finalizó el primer tiempo ante Boca, al “Sapo” se lo vio fuera de sus cabales. Ya más sereno, el DT de Central Córdoba dialogó ayer con EL LIBERAL y admitió su error.

“No estoy conforme con lo mío, reconozco que me excedí en la protesta. Es un buen árbitro Tello y no incidió en el resultado. Le recordé el penal de Pinola que no cobró, que también se le debe haber pasado, más que todo era eso, lo de la final en Mendoza. Pero creo que me excedí en la protesta porque estaba con mucha bronca por cómo se había dado el partido, estábamos 0-2 y era difícil de encontrarle una explicación”, comenzó diciendo.

“No sé si es algo que tengo que mejorar, porque soy bastante cauto con los árbitros, pero ayer (por el domingo) me excedí un poquito llevado por la injusticia del resultado. Después de partido el tipo me habló, me dijo que me felicitaba por lo del ranking de los técnicos. Tengo una relación con Tello desde el Federal A y sé que es un árbitro honesto, que trabaja y está creciendo. Fue un error mío porque teníamos otras expectativas”, agregó para ponerle punto final al tema.

Al referirse al error de Marcelo Meli que derivó en el tempranero gol de Tévez, el DT comentó: “Esto es fútbol y a la gente de Aldosivi les pasó contra nosotros. Son errores no forzados que pueden pasar y están fuera del contexto del partido. No requiere tanto análisis. Fue un error involuntario, tiramos una pelota para atrás y estaba Tévez más cerca del arquero. Después, Marcelo (Meli) con mucho temperamento, sale del mal momento con mucha actitud y hace un partido discreto. Mérito de él”. “Queda esa sensación de bronca y decir, ‘pucha, justo nos pasó con Boca’. Habíamos planteado las cosas para hacer un partido mejor, pero el fútbol tiene estas cosas. Nos pasó a favor en Mar del Plata y ahora nos pasó en contra”, agregó el entrenador cordobés.

Coleoni reiteró que el 0-4 ante Boca “no tuvo nada que ver con lo que pasó en la cancha” y añadió que “me voy más tranquilo que después del partido con River, no creo que tenga que trabajar tanto para reponer al plantel porque sabe que hizo un partido a la altura de las circunstancias”.

Ya pensando en Unión, rival al que visitará el próximo lunes, dijo: “Es un equipo intenso, duro, con un buen entrenador, que siempre arma buenos equipos, corredores y que saben lo que quieren. Vamos a estar mirándolo el jueves que juega por Sudamericana”.

“La Superliga es brava, no te puedes dormir. La jerarquía está a flor de piel. Nos pasó ahora con un equipo como Boca, dominado de parte nuestra, sale de contra, acierta cuatro pases, te pone contra el arquero y te hace el gol”, concluyó el “Sapito”.

La pelea por permanecer

Al referirse a la pelea por la permanencia, Coleoni reiteró que “vamos a estar en zona de descenso un par de fechas y vamos a sufrir. Ojalá que no, pero es lo que nos toca y hay que laburar con eso. No hay que desesperarse cuando entramos y no volverse Barcelona cuando estamos afuera”.

Al “Sapo” no lo sorprendió que Colón haya caído a la zona roja. “En el fútbol argentino todo puede pasar. Colón ya viene mal, lo de la Copa Sudamericana era un oasis dentro de su realidad y tiene un fixture bastante complicado. Pero es todo muy parejo, de los equipos que peleamos abajo, hay diez que estamos todo parecido. Hay que tratar de, en esa pelea, subsistir”, concluyó.