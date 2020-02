Diego Rodríguez tras el partido frente a Boca: “Tengo sensaciones encontradas”

18/02/2020 - 01:32 Deportivo

No es común que un arquero ataje dos penales en un mismo partido. Le pasó a Diego Rodríguez el domingo, pero lamentablemente quedó en segundo plano porque Central Córdoba perdió 4-0 ante Boca. Por eso el “Ruso” tiene sensaciones encontradas. De esto y muchas cosas más habló el golero ferroviario en un mano a mano con EL LIBERAL .

¿Te dura la bronca?

Uno se va con bronca por el resultado final. Teníamos el objetivo de sumar seis puntos de doce en el inicio de año y lo hicimos, pero obviamente uno tiene las sensaciones de que se pudo haber peleado algo más. Y el resultado terminó siendo un poco más abultado de lo que se desarrolló en la cancha.

¿Cambió mucho el gol tempranero?

Siempre cambia el partido, sobre todo ante un equipo como Boca que, cuando le dan espacios, tiene jugadores muy rápidos, decisivos en el uno contra uno y ahí fue donde se sintieron más cómodos.

¿A qué le atribuís que le haya pasado eso a Meli?

A nada, son cosas que le pueden pasar a cualquiera y esta vez le tocó a él. No es algo como para hacer tanto problema. Tuvimos todo el partido para reponernos a eso y no supimos hacerlo.

¿Hay que apuntarle a lo anímico para recuperarse?

Se perdió un partido y nada más, no es algo catastrófico, tampoco es que venimos de varias derrotas seguidas. Se perdió un partido que, en teoría, se podía perder. Ahora se viene Unión y tenemos que ir con la cabeza positiva y traernos algo de allá.

¿Qué te generó atajar dos penales?

Para uno siempre es importante atajar un penal y cuando se da una circunstancia así de poder atajar dos en un partido es algo muy raro. Tengo sensaciones encontradas. Hubiese sido más importante si servían para que no nos conviertan. ¿Nunca habías atajado uno?

Me había tocado atajar estando en el exterior, pero en el fútbol argentino no. Las rachas siempre son para cortarse.

¿Estudiaste a los pateadores?

Siempre trato de ir mirando y analizando los posibles pateadores, de saber los últimos penales cómo han pateado. Por ahí en este partido no habíamos visto videos, pero enfrente tenía jugadores de experiencia y trayectoria y más o menos voy sabiendo cómo pueden patear. Y en ese momento, cuando tomé la decisión, se dio que tuve la oportunidad de adivinar los dos penales.

¿Te sorprendió que Tévez cediera el segundo penal?

No. Por ahí si él no hubiera convertido ningún gol, seguramente no lo iba a ceder. Ya en el primer penal se lo habían pedido otros, así que era muy factible que en éste se lo dejara a un compañero.

¿Qué te pareció el respaldo de la gente, pese al resultado?

Fue algo increíble, no sólo el domingo sino toda la semana. En el torneo jugamos siempre a cancha llena, con el público apoyándonos. Para ellos solamente tenemos palabras de agradecimiento. Creo que en la cancha el equipo le demuestra ese carácter y esas ganas de quedarse en primera. Entonces el respeto y cariño es mutuo.

¿Hay que dar vuelta la página rápido?

Desde mañana empezaremos a preparar el partido con Unión. Ellos tienen un partido de Copa Sudamericana entre semana y lo estaremos viendo. Pero estaremos focalizados en hacer nuestro trabajo, no tenemos que pensar en qué hace el rival.

¿Cómo ves la pelea por la permanencia?

Yo trato siempre de transmitir el mismo mensaje que es no mirar mucho la tabla de los promedios. Creo que lo importante es ir partido a partido y creciendo todas las semanas para llegar de la mejor manera al final, creo que ese es el camino. Lo importante es estar afuera en la última fecha. El camino hay que recorrerlo, hay que trabajar, pero creo que lo ideal es intentar despejarse de eso en el día a día.