De la Riva: “Nos falta que nos acompañe la suerte”

18/02/2020 - 01:38 Deportivo

Mitre inició ayer la semana de entrenamientos pensando en el juego que sostendrá el próximo fin de semana ante San Martín, en San Juan, intentando dejar atrás la derrota ante Atlanta, encuentro en el que el DT “aurinegro”, Felipe De la Riva, consideró que fueron superiores pero que les faltó suerte para poder ganarlo. Además aseguró que a pesar de la falta de resultados se mantiene tranquilo porque el equipo le responde.

“Yo estoy tranquilo. Veo a un equipo con respuestas. Hicimos un buen primer tiempo, pero estamos en una racha negativa y las cosas no se dan. Ojalá que de aquí al final del torneo jueguen así todos los partidos porque vamos a ganar varios”, aseguró el DT en diálogo con EL LIBERAL .

“Hay que conseguir un resultado. Mitre fue superior al puntero del campeonato, pero no se dio. Es fútbol y esto a veces pasa. Estamos por el buen camino”, añadió De la Riva.

El entrenador uruguayo, también reveló cómo encontró ayer al grupo en la vuela al trabajo.

“Están calientes, con ganas de reaccionar sabiendo que están trabajando mucho y haciendo bien las cosas, pero no se les dio. En estas dos fechas nos tocó jugar contra los dos equipos que están punteros y no fuimos menos. Eso te da la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien y por otro, el enojo porque no se nos dan las cosas”, contó.

De la Riva, también se refirió a la incómoda situación con el descenso cerca.

“Es una situación incomoda, pero los que estamos en el fútbol sabemos que nos puede tocar. Debemos estar preparados para asumirla y sacarlo adelante. Como entrenador me tocó ascender, me tocó descender y ahora estoy con ganas de sacar adelante al equipo”, cerró el director técnico de Mitre que ahora visitará a San Martín (SJ).