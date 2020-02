Sebastián González: “Creo que ganar dos en una gira de tres, es muy difícil”

18/02/2020 - 01:43 Deportivo

Sebastián González está construyendo un Quimsa ganador y en el marco de ese proceso, pueden surgir contratiempos, como la dura derrota en Mercedes frente a Comunicaciones, que fue rápidamente digerida con una gran victoria frente a Regatas en Corrientes.

El entrenador cordobés habló de la última gira por la Mesopotamia, en la que su equipo ganó dos de los tres partidos que disputó para mantenerse al tope de las posiciones de la Liga Nacional.

“Creo que ganar dos en una gira de tres es muy difícil. La gira, en resultados, fue buena. Y en cuanto al juego, creo que fue muy irregular. Jugamos bien el primero en Concordia. En el segundo, fue el primer partido del año que fuimos dominados de arranque y no pudimos entrar en juego nunca. Nos costó. Sentíamos una sensación de no agarrar el control del partido, lo cual Comunicaciones aprovechó mucho. Entramos en una tensión no ideal para jugar ese partido. Y ellos nos sorprendieron con una muy buena intensidad. Y contra Regatas hicimos uno de los mejores juegos”, opinó a modo de balance.

“Después de no haber podido contra Comunicaciones, era importante aparecer y yo creo que hicimos 30 minutos de lo mejor que hemos hecho de visitante en esta liga. El rendimiento fue irregular, pero estoy contento por cómo se terminó también”, agregó el entrenador de la “Fusión”.

Consultados por los objetivos de su equipo, explicó: “Sabemos que estamos compitiendo por entrar entre los cuatro primeros y que no es fácil en esta liga, porque hay muchos equipos que aspiran a eso, más sabiendo que sólo ocho juegan playoffs. No nos vamos de ahí. Le damos valor a cada juego, la importancia que tiene. Después, si podemos estar más arriba, mejor. Estamos enfocados, más que en los resultados, en construir un buen rendimiento que te lleve a poder competir cada vez mejor contra todos los equipos”.

Sebastián González se mostró reconfortado por la química que hay en el plantel. “Todos tienen su rol, van apreciándolo y están gustosos de hacerlo. Eso estamos tratando de buscar con el cuerpo técnico para que cada uno se sienta bien y pueda desarrollar su juego de la mejor manera. Seguro que por ahí comparten la pelota, que es lo que tenemos que hacer para sentirnos bien, pero también vemos que nos necesitamos para jugar juntos y ser mejores. Dentro de eso, ser generosos y humildes es por donde vamos. Estoy contento por cómo trabaja en eso”, expresó convencido.

Por último, se refirió al fallecimiento del hijo de Roly Navarro, mánager de Quimsa. “Estábamos en viaje cuando se enteró. Fue uno de los momentos más duros que me ha tocado en un viaje, porque es una persona que se hace querer muchísimo, que nos soluciona muchísimas cosas a los que venimos de afuera. Al verlo triste, dolido, uno quiere tratar de ayudar. Fue un momento que lo sentimos mucho. Queremos darles todas las fuerzas a Roly y su familia para enfrentar esto”, concluyó.