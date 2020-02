Increíble: un mozo tropieza con cuatro platos, y se las ingenia para no tirar ninguno

18/02/2020 - 10:35 Mundo Web

La reacción de Jamie Shoebridge, un camarero de un restaurante en Nottingham (Inglaterra), se ha vuelto viral en las redes sociales, tras protagonizar un tropiezo y una habilidosa maniobra, evitando que cayeran al suelo los cuatro platos que llevaba en las manos.

El video que fue registrado el 9 de febrero pasado en el restaurante Sprinters, muestra al mesero de 24 años con un plato en una mano y una bandeja que contenía otros tres en la otra. Mientras se dirigía hacia la mesa de los comensales, pisa salsa derramada en el suelo, pierde el equilibrio y cae sobre una planta, mientras se las arregla tratando de mantener los platos a salvo.

"Un minuto estaba caminando con los platos y al minuto siguiente estaba en el suelo", relató Shoebridge.

El mesero además admitió estar "bastante impresionado" por su reacción, y por la forma en que salió airoso de la situación, y admitió que “solo una salchicha y unos pocos guisantes cayeron de uno de los platos”, por su parte, los otros tres fueron entregados a los comensales en perfectas condiciones.

"Levanté mis brazos e intenté salvar los platos instintivamente. Me levanté y continué normalmente", comentó el mesero.

The moment a waiter stumbles at a Nottingham restaurant in Britain. He was carrying four dishes but manages not to drop a single plate after falling over.

