Limitan el acceso a un parque de Estados Unidos por el apareamiento masivo de serpientes

18/02/2020 - 10:53 Mundo Web

Autoridades de la ciudad estadounidense de Lakeland, en Florida, restringieron el acceso a una parte de un parque cerca del lago Hollingsworth debido a la presencia de grandes cantidades de serpientes acuáticas, que ahora están en época de celo.

"Parece que se han reunido para el apareamiento. No son venenosas y generalmente no son agresivas, siempre que las personas no las molesten", informaron desde el Departamento de Parques y Recreación de Lakeland a través de su página de Facebook el 13 de febrero.

"Generalmente se encuentran descansando en las ramas de los árboles cerca del agua o tomando el sol en la orilla. Son una parte importante del ecosistema y no deben ser molestadas", agregó un funcionario.

Por otra parte, el Departamento ya ha colocado una cinta de precaución en el área, y se encuentran también en el proceso de instalar avisos que informen de la presencia de estos reptiles nativos de la zona, para la protección tanto del público, como de las serpientes.

