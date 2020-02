Segmento por segmento: qué autos llegarán al mercado argentino en 2020

18/02/2020 - 12:30 El Cronista

El año que acaba de finalizar fue uno de los más difíciles que se tengan registro, al menos en lo que respecta a la venta de autos 0km. Al cierre de esta edición, el mes con peor rendimiento en patentamientos había sido noviembre, durante el cual se registraron 25.624 matriculaciones, un 35,5 por ciento menos que en noviembre de 2018. En materia de producción, entre enero y noviembre últimos se fabricaron 300.263 unidades entre autos y utilitarios, un 32,7 por ciento menos frente a las 446.174 del mismo período de 2018.

Con estos números rojos se despidió la gestión del expresidente Mauricio Macri. Algunos hitos que pueden rescatarse de los últimos años son la producción de la pickup Frontier de Nissan en Córdoba –un proyecto que perdió en el camino su diseño inicial pensado para tres modelos, ya que MercedesBenz finalmente decidió no fabricar su Clase X y Renault sigue posponiendo la Alaskan– y la constitución de Zárate como centro regional de operaciones de Toyota, la marca que supo surfear la crisis del sector con indicadores de ventas y exportaciones pocas veces vistos.

Siete días después de haber asumido como presidente, Alberto Fernández se mostró junto a autoridades de SMATA en la presentación del plan estratégico a 10 años para reactivar el sector automotor. Pero la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva golpeó al sector, al fijar una doble escala en los impuestos internos que pagan los modelos. Los autos que tengan un precio de venta al público de $ 1.750.000 pagarán un 20 por ciento, y los que cuesten más de $ 2.400.000, un 35 por ciento.

Así entonces está planteado el escenario de cara al 2020 que recién empieza. Si siempre son cautas en revelar información sobre sus planes venideros, esta vez las marcas llevaron la prudencia al pico máximo, con muchos verbos en potenciales en sus declaraciones.

Los chicos que darán que hablar

Dentro del segmento A no se prevén lanzamientos, pero sí en el B. La novedad principal pasa por la llegada del Peugeot 208 a la línea de producción de la planta de Villa Bosch. Si bien era un secreto a voces, esta información no fue confirmada de manera oficial hasta diciembre de 2019. Su arribo supone el estreno de una nueva plataforma en la fábrica bonaerense, la CMP, para lo que fue necesaria una inversión de US$ 320 millones para la adaptación de la fábrica, algo que se anunció en 2017.

Esta segunda generación del 208 supone un gran salto en cuanto a tecnología aplicada, dado que tiene más ayudas a la conducción y equipamiento de confort. Esto al menos en Europa, ya que todavía se desconoce la conformación del modelo local. Dentro de las incógnitas se encuentra qué motor equipará. Si bien la marca no lo comunicó, se estima que uno de los integrantes sería uno nuevo de 1,5 litros de cilindrada.

Uno de sus rivales directos que fue renovado recientemente y tendrá novedades al principio de año es el Chevrolet Onix, cuya cuarta generación llegó hace apenas dos meses al mercado local. Para el primer bimestre se prevé el arribo del motor 1,0 litros de 116 CV y caja automática de seis marchas, que equipará a las versiones Premier, el tope de gama (el resto tiene el 1,2 aspirado de 90 CV).

En cuanto a los modelos de cuatro puertas, otra de las novedades será la nueva generación del Nissan Versa, producida en Aguascalientes, México. Es cuatro centímetros más largo y si bien no se sabe la configuración con la que arribará a los concesionarios, sí adelantaron desde la marca que contará con los sistemas de seguridad Nissan Intelligen Mobility, como el Blind Sport Warning y el Cross Traic Alert.

El motor que equiparía es el 1,6 litros de 124 CV que se asocia, en el mercado estadounidense, a una caja automática del tipo CVT o manual de cinco velocidades.

Otro sedán que tendrá novedades es el Volkswagen Virtus, dado que llegará la versión deportiva GTS, la cual ya está a la venta en Brasil. El motor que lo mueve es un 1,4 litros con turbo y 150 CV, que se combina con una caja automática Triptonic de seis marchas. Las llantas son de 17”, tiene estética deportiva y el interior también es distinto, con butacas específicas y tapizados en cuero. También el Polo, la variante cinco puertas, tendrá esta versión especial.





Los medianos

Este es quizás uno de los segmentos que más ventas perdió en los últimos años a nivel global a raíz del boom de los SUVs. Una de las novedades más esperadas por los fanáticos es el Golf VIII, el modelo que después de mucho misterio, fue presentado en Europa. Desde la marca no lo confirmaron, pero podría llegar recién a fines de 2020, dado que en el Viejo Continente comenzará a venderse recién en febrero.

Toyota presentó en noviembre último la nueva generación del Corolla, que introdujo como nota destacada la primera versión híbrida fabricada en el Mercosur. Combina un motor naftero 1,8 litros de 98 CV y uno eléctrico de 72 CV. Cuando los dos funcionan a la vez, la potencia máxima es de 122 caballos.

Dentro de este segmento, cabe preguntarse qué sucederá con el destino de los medianos de PSA. Es que los Peugeot 308 y 408 y Citroën C4 Lounge son vendidos casi exclusivamente en la Argentina. Con la flamante llegada del 208 a Villa Bosch (cuya plataforma podría dar lugar a un futuro 2008 nacional), la supervivencia de estos modelos está en duda. A esto habría que sumarle qué decisiones se tomarán bajo el nuevo esquema global del grupo, ahora fusionado con el grupo ítalo estadounidense FCA.

Los SUV compactos

En 2001, cuando salió al mercado el Ford EcoSport, nacía el segmento de las “camionetas chicas” y hoy en día son pocas las marcas que no intentan sacarle ventas a un histórico líder del segmento. Para 2020 se esperan varias novedades. Por un lado, Chevrolet comenzará a vender durante el primer semestre a la tercera generación del Tracker. Tendrá un largo de 4,27 metros, su baúl será de 390 litros y se basará sobre la plataforma GEM (Global Emerging Markets). En lo que respecta al motor se habla de un 1,0 y 1,2 litros, pero no hay nada confirmado al respecto. Además, compartirá varios elementos de confort con el Onix, como conectividad a Internet a través de 4G.

El Volkswagen T-Cross se vende en la Argentina desde julio del año pasado con un motor 1,6 litros aspirado y para este año está prevista la llegada de la versión 1,4 turbo de 150 CV, la cual estaría asociada a una caja automática Tiptronic.

Otro jugador fuerte de este segmento es el Renault Duster, cuya nueva generación (lanzada en Europa en 2018) llegaría este año. Si bien no cambia plataforma, es más larga y presenta un diseño totalmente nuevo. Además, se podría dar el reemplazo del motor 1,6 y 2,0 litros, por un flamante 1,3 turbo de tres cilindros y el 1,6 de 16 válvulas que ya monta la Captur brasileña, país que lo produce.

Por otra parte, 2020 será el año debut para la marca FAW (First Automobile Works), la cual traerá desde China el modelo X40, un SUV compacto con motor 1,6 litros de 115 CV y caja automática de seis marchas.

Por el lado premium, Mercedes-Benz planea traer el GLA, la segunda generación de su SUV más chico que en Europa ofrece todos motores naeros de cuatro cilindros y sobrealimentados, con potencias que van desde los 163 a los 306 CV. Rival del GLA es el Audi Q3, el cual también llegaría al país.

Es 8 centímetros más largo que su par alemán y la oferta de motores se compone de tres naeros con potencias de 150, 190 y 230 CV y dos diésel (150 y 190 CV). De todas ellas habrá que esperar para saber cuál llegaría al país.

Hyundai tiene dos novedades en este segmento. Por un lado el Kona Hybrid, presentado en los últimos meses de 2018, que monta un motor naftero de 1,6 litros y 105 CV más otro eléctrico de 43,5 CV. En total consigue 141 CV con una caja automática de doble embrague de seis marchas y tracción delantera. Será un rival directo del Toyota C-HR de reciente llegada al país. El segundo modelo que traerá la marca coreana es el Venue, el cual comparte plataforma con el Kona y llega para reemplazar al Creta. Fabricado en Corea del Sur, toma ítems de diseño del Santa Fe, mide 4,04 metros de largo y tiene un baúl de 350 litros. El motor es un 1,6 litros de 123 CV, que se puede asociar a una caja manual o automática de seis marchas.

Por último, otro eléctrico previsto para 2020 es el DS 3 Crossback E-Tense. Este último apellido del aventurero compacto es la marca que eligió DS para identificar a sus modelos eléctricos. Tiene 4,12 metros de largo, 136 CV de potencia y una batería de 50 kWh. Su llegada se daría a finales de año.





SUV medianos

Siguiendo con los planes de DS, también está en carpeta la versión eléctrica del 7 con tracción 4x4. Cuenta con un motor naftero de 1,6 litros PureTech de 200 CV y dos eléctricos de 109 CV (uno en cada eje), que logran en conjunto 299 CV. Tiene una caja automática de ocho marchas.

En febrero llegará el Ford Kuga Hybrid, apenas unos meses después de ser lanzado en los principales mercados mundiales. Lo hará desde Estados Unidos (a diferencia del actual naftero que llega de Europa) y la batería se realimenta en el proceso de frenado o durante el uso del motor naftero (un 2,5 litros, que junto al bloque eléctrico entrega 224 CV). Un escalón por debajo se ubicará el Territory, un SUV del segmento C (compacto) que llegará desde China.

También en febrero llegará el restyling del Honda CR-V. Otra japonesa que renovaría su camioneta sería Nissan, con su X-Trail. Mercedes, por su parte, traerá dos novedades absolutas: el GLB y el EQC. El primero puede tener lugar para cinco o siete plazas gracias a sus 4,63 metros de largo. Tiene un sistema multimedia e instrumental de 10,25”, sistema operativo MBUX (comandos por voz inteligente) y en la gama de motores ofrecidos en Europa hay dos diésel (150 y 190 CV) y tres nafteros (163, 224 y 306 CV). Todos de cuatro cilindros con turbo y con caja automática de doble embrague. Por su parte, el EQC es 100 por ciento eléctrico, mide 4,76 metros de largo y comparte plataforma con el GLC. Tiene dos motores (uno en cada eje) y consigue 408 CV de potencia máxima con tracción a las cuatro ruedas. La autonomía declarada por la marca es de entre 374 y 416 kilómetros, según la versión elegida.

Por último, Citroën planea traer al país el C5 Aircross durante el segundo semestre, modelo que fue presentado en el Salón de París de 2018. Cuenta con varios ítems parecidos a los Peugeot 3008 y 5008, como la distribución interior de varios elementos. El baúl puede pasar de 580 a 720 litros e incorpora 14 tecnologías de ayuda a la conducción.

SUVs grandes

Son auténticos pesos pesados, impactados de lleno por el segundo escalón de impuestos internos. Land Rover podría traer al Defender de nueva generación, BMW haría lo propio con el nuevo X6, Audi renovaría la cara del Q7 y Mercedes-Benz traería la nueva generación del Clase G, al tiempo que importaría el nuevo GLE. Hyundai, por su parte, confirmó al Palisade, un SUV enorme que se posicionará por encima del Santa Fe y Grand Santa Fe. Pensado para el mercado estadounidense, el Palisade tiene un motor acorde al gusto de ese país: un 3,8 litros V6 atmosférico de 291 CV asociado a una caja automática de ocho marchas.

En ese segmento pesado se ubicará el Honda Pilot. La tercera generación arribará el primer mes del año, tiene capacidad para ocho personas (como el Palisade) y llegará con dos versiones, una con tracción delantera (EX) y otra integral AWD (Touring). El motor será un V6 de 1,5 litros y 180 CV (caja AT6).

Las nuevas reinas del mercado

Ya hace varios años que las pickups ganaron los primeros puestos en los rankings de ventas del mercado local y la Argentina se fue convirtiendo en un polo productivo especializado en este segmento. En el nivel más chico, podría darse la llegada de la nueva generación de la Fiat Strada, mientras que desde FCA confirmaron el arribo durante el verano de la versión especial Toro Ranch. Se posicionará por encima de la tope de gama Volcano, tendrá detalles de equipamiento especiales y el motor será el turbodiésel de 170 CV con caja AT9 y tracción 4x4.

Entre las medianas, la única novedad sería la inclusión de la Volkswagen Amarok de 258 CV, por lo que se convertirá en la más potente del segmento tras dejar atrás a las Toyota GR V6 de 238 CV y la Ford Ranger Raptor de 213 caballos. Entre las pickups grandes se destaca el arribo de la RAM 2500 desde México. Monta un motor 6,7 litros de 365 CV, asociado a una caja automática de seis marchas más tracción 4x4 con reductora. Esta potencia es menor a los 456 CV de la Ford F-150 Raptor que ya se encuentra en preventa.