Jimena Barón, entre la censura y “la previsión”

18/02/2020 - 21:21 Pura Vida

“Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver a mi trabajo que tanto amo y necesito. El 22 volvía felizmente al escenario, compartiendo show con mi amiga Cazzu en Comodoro Rivadavia. Me avisan de parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron ‘reprogramar’ mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver al escenario, se desmoronaron”. Con esas palabras Jimena Barón inició un descargo en sus historias de Instagram que fue convirtiéndose en denuncia de censura.

“¿No son esas las mujeres que necesitamos en estos tiempos? ¿Las valientes? ¿Las que se animan? ¿Las que no buscan sólo agradar sino también bajar línea? ¿Y yo cómo hago para creer que esto no es algo personal, que no es conmigo? Me censuraron. Esto es muy grave”, aseguró.

No obstante, desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia explicaron que la medida se tomó a raíz del comunicado que había lanzado la propia productora de la cantante, Atelofobia, el pasado 8 de febrero, en el que anunciaba la cancelación de “los próximos espectáculos”, sin especificar hasta cuándo se extendería la medida para cuidar la salud de Barón, que se había visto alterada a raíz de las críticas que recibió la malograda promoción del tema “Puta”, por la que la acusaron incluso de promocionar la prostitución. “Tras el comunicado de su productora, tomamos esta determinación para cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en el festejo de la ciudad”, dijo Liliana Peralta, secretaria de Cultura, a través de un comunicado y sumó: “De esta manera, tomamos los recaudos necesarios, ya que su presencia implicaba la adquisición de 25 pasajes aéreos. Por otra parte, Peralta se “solidarizó” con la también actriz: “Esperamos que su estado de salud sea el mejor y pronto poder recibirla en nuestra ciudad”.l