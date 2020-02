Falla eléctrica dejó sin servicio momentáneamente a un sector comercial

18/02/2020 - 21:59 Santiago

En horas de la tarde de este martes, se produjo un foco ígneo en la cámara de un centro compacto de 630 kVA ubicado en la peatonal Tucumán entre calles Pellegrini y Libertad de esta ciudad capital.

De acuerdo con lo informado por Edese, se trata de un centro compacto “muy moderno hecho con materiales ignífugos”. Explicaron que, “mientras el transformador no sufra daños, lo que se genera es mucho humo”. Además, dijeron que en este caso “el sistema de telemando aisló rápidamente la falla y gracias a esto no fue grande el daño”, aunque “se estará reemplazando el módulo completo y, si los cables principales no fueron averiados, se estaría terminando el trabajo en menos de tres horas”.

Mientras se trabaja sobre dicho transformador, se alimenta provisoriamente a los locales desde otro cercano.