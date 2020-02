FÚNEBRES | 19 de febrero de 2020

18/02/2020 - 22:51 Funebres

ALÉ, MARCOS ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. Marcos; que tu alma descanse en paz en los brazos de Jesús y María. Pedimos al Altísimo que así sea. Abrazamos a Mari y Lucas en este momento de dolor. Totty, Dante, Marta y familia y Ñata.

ALÉ, MARCOS ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. "Solo en Dios descansa mi alma, porque de El viene mi Salvación". Gladys Herrera y flia, participan su deceso y ruegan a Jesús su eterno descanso y resignación para su madre. Ex- profesora de Yoga suya.

CORONEL RAMIREZ, JORGELINA NAHIR (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Su padre Jorge, hnos. Juan Cruz, Benjamín, Emanuel, abuelos Jorge, Haydee, Selva, Jotad y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. En el cement. Pque. de la Paz a las 12 hs., casa de duelo P. L. Gallo 398 sv. Serv. Hamburgo Cia. de Seg. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORTEZ, LUIS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció e17/2/20|. Un alma hermosa, llena de amor y de fe ha ascendido al Cielo, lejos de nosotros. Pero también se ha acercado a Dios y ha dejado atrás días de dolor y sufrimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. su hija Abigaíl; Patricia Coronel, Carmen y flia, Ramón Coronel; Flia. Silva, Flia. Álvarez, Flia. Santillán; Flia. Díaz, Víctor Daverio, acompañan en su profundo dolor a sus padres, hermanos e hija, sus restos son velados en calle Santa Fé sala Nº 1 e inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORTEZ, LUIS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Su hija Abigail, sus padres Arturo y M. Elena, hnos., Silvina, Jesús, Federico, Milagros, su compañera en el afecto Sabriuna participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 290 (s.v.) Serv. Caruso Cía. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GARCÍA, NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Hermana no tengo palabras, hoy tu partida me deja vacía. Ocupaste un gran lugar en mi corazón. Su hermana Kuki e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque El Descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, NORA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus hnos Beti, Titina, Kuki, Negro, h. político Tito Torrez, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio el descanso. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GRAMAJO, EVA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 17/2/20|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Ex compañeros de Anses: Mercedes Dirisio; Edith Caballero; Silvia Soria; Carmen Pappalardo; Ana Agüero, Mateo Sánchez; Roberto Bucci; Enrique Umland; Sandra Achával, Vivi Leal, Fernanda Cruellas; Mari Scasso; Patricia Moreno; Damián Centeno; José Pappalardo; Manuel Rojo; Leticia Rojas; Susana Ibáñez, Patricia Marchen, Carlitos Lezana, Mónica Vizgarra, Emilio y Chichita Ardiles, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, EVA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 17/2/20|. Luis Mansilla y familia participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su compañero Alfredo. Eleva oraciones en su memoria.

GRAMAJO, EVA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 17/2/20|. José Marcelo Llanos, participa con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga Eva, rogando que el Señor la reciba en sus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Rogamos al Señor te reciba a su lado, pedimos fortaleza para su Madre, Hermanos, Esposa e Hijos. Sus tíos Miguel y Claudia, primos Verónica, David y Oscar Molina Salomón participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus tíos Zunilde, Rubén y César Navarro con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios consuelo para su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Su tía Teresa Ruiz, sus hijos Alfredo Molina y flia, Celeste Molina y flia, María Eugenia y flia, Pablo Molina y flia, Juan Jose Molina y Francisco Molina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. La comunidad educativa y religiosa del colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del alumno Santiago Navarro. Elevamos una oración en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Matías Gentilini y Patricia Velez García, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Roly. Elevan una oración en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Marcelo Gentilini, su esposa Miriam Becaría y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Roly. Elevan una oración en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Caminante no hagas ruido que Javier se ha dormido en los brazos del Señor " Compañeras y amigas de su Mamá Ana María; Prof. Laura Maldonado, Prof. Alicia Garnica, Prof. Claudia Salomón y Prof. Alejandra Vallcaneras, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Compañeros de su madre, promoción 74 de la Escuela de Comercio, participan con profundo dolor su fallecimiento Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso. Rogamos oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Tus compañeros de El Ceibal Asociación Civil, te despiden con profundo dolor, pero reconfortados por el gran aporte que hiciste en pos de un mundo más justo e inclusivo. Descansa en Paz Cumpa!

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Querido Roly, te acompaño con mi esposa en este momento de inmenso dolor. La muerte de un hijo no se reemplaza con nada. Rogamos con sentidas oraciones por su feliz y pronta entrada al reino de los cielos. Kanky Stenberg, Nelly Bertuzzi, hijos y nietos, estamos con ustedes.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Mario Tenti y familia participa su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y padres en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Nuevo Basquet Amateur Santiagueño (NBA) participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Livio Norberto Yocca y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Carlos Camaño y flia, y Gustavo Camaño y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios fortaleza para sus padres, esposa e hijos.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Dr. José A. Avila, participan su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. Ruego oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Efraín y Miryam, participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su amigo Daniel Molina, ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. La Coop. de Super Mercados Madre de Ciudades, participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su socio Daniel Molina. Ruega oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Los amigos de su esposa Natalia; Gabriela, Maria Elena, Leticia, Mariano, German y Heraldo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus amigos Raul Acosta, Teresita Gonzalez y sus hijos Abel, Lourdes y Agustin, acompañan a su familia en estos momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Cesar Barraza, Anita Jimenez e hijos, participan su fallecimiento, rogando por el descanso de su alma y consuelo para su papá Roly y su familia.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Compañeros de Inscripciones e Informes de su esposa Natalia, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Angela y Micaela, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Los amigos de su Mamá Ana; Alicia Ruiz, Cecilia Sorribas, Rafael Uzzante y Adrian Montero con sus respectivas flias., acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Compañeras y amigas del ISTA de su madre; Anita, Jose, Lita y Ma. Marta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Ana y flia. en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Noris Trungelliti, su esposo Cristian Paz e hijas Mahia, Lucas y Fely, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. El Señor lo reciba en su gloria para su eterno descanso. Ex compañeras del colegio Sgo. Apostol, acompañan a la querida Ana Maria Molina en esta dificil despedida de su hijo Javier.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Hugo Concha Argañaraz (Rubio de Mitre), participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querido amigo Roly. Que Dios derrame bendiciones en su familia.

PÉREZ DE SANTILLÁN, NORMA (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 18/2/20|. Su esposo Raúl Santillán, sus hijos María Alejandra, Cecilia, Carmen y Julio, sus nietos Germán, María Virginia y Álvaro, participan con dolor su fallecimiento, el sepelio se realizará en el cementerio Jardín del Luján de Cuyo (Mendoza).

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus hijos Angelita y Carlos Brandan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Su hijo Carlos Brandan y Judith Canllo y sus nietos Sair, Tania y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a dios por su eterno descanso.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus hijos que nunca la olvidarán, Angelita, Mecha y Carlos Brandan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus hijos Gloria Mercedes Brandan, Carlos Ramon Brandan, Angeña del Valle Brandan, hnas. hnos. pol. hijos pol. nietos, bisnietos partic. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Su hija política Graciela Gómez Pons y sus nietas Martina y Constanza Brandan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Su hermana Norma Roldan y Felipe Vieyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus nietos Gabriela, Maria Eugenia, Sergio, Miguel, Sair, Tania, y Agustin Brandan., Daniela, Jeny y Belen Navarro y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Su nieto Dr. Sergio Brandán, su Sra. Dra. Lucrecia Sydow y su hija Catalina Brandán participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus amigos Lita y Raul Caceres, e hijos, participan su fallecimiento. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada.

ROLDÁN, ÁNGELA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Acompañan a sus nietos: Miguel y Sergio Brandan, Cecilia Liendo, sus hijos Lucrecia Sydow, Guillermo Sydow y Eugenia Seguin participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ DE RAGO, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. Susy Mignani, Rafael Demasi, Miguel Angel Mignani y familia, participan con mucho dolor la partida de la Sra. Marta. Vecina de toda la vida. Paz y resignación para su familia.

SÁNDEZ DE RAGO, MARTA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas El me hará descansar. Sus vecinas y amigas de Torre 7 Bº Belgrano: Gladys, Elba, Ema y Teresa y sus flias. Rogamos por su eterno descanso y resignación para su flia.

SCARANO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. Ariel Rosales, su esposa Cinthia Medina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan al querido Amigo Lucas y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SCARANO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. Olga Carabajal y Hebe C . de Infante del Castaño participan con pesar el fallecimiento del hermano de sus apreciados amigos Arnaldo y Marta y los acompañan con sus orqaciones en este momento de dolor.

SCARANO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. Kita Soriano de Diaz participa el fallecimiento del hermano de sus estimados amigos Negro y Martha, los acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

SCARANO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. Carlos Wonnenberg y Aurora, sus hijos Carli y Jorge, su hija política Eli, su nieto Matías y Nori Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus hijos Luis y Adriana, su hija política Susana Botta, sus nietos Franco, Marco, André y Yordan, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus hermanos Hector, Mirta y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus sobrinos nietos Manuel, Fernanda y Matilda Trungelliti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Su sobrina Tere Trungelliti, sus hijos Federico Ferreyra y flia., Maria Teresita y Lucio Palacios participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus sobrinos María Cristina Correa, Juan Carlos Alaniz, sobrinos nietos María Garcia y Sergio, María Candela y Felipe, y sus respectivas familias, despiden con mucho amor al querido tío Pololo y elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus sobrinos Esther Correa, José Luis Vercelli, sobrinos nietos Paula, Diego y Caro con sus respectivas familias, participan el fallecimiento del tio querido y piden oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Su sobrino Cacho, sus hijos Rodrigo y Marcela, Maximiliano y Natalia, Nadia y Rodrigo, participan con dolor su partida, rogamos por su eterno descanso.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica participa el fallecimiento del señor padre de su asociado Dr. Luis Oscar Trungelliti y ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Tu ahijada Grace, su esposo Mario Paez, hijos Mario y Maria Emilia, te acompañamos en tu camino a la Gloria y tu descanso eterno querido tio Pololo.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Noemi Ledesma, sus hijos Hector, Grace, Teresita y José Trungelliti con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tio Pololo.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|.

Sus sobrinos Cacho y Mirtha, participan con inemso dolor supartida. Siempre estaras en nuestros corazones.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|.

Sras. Mirta y Miriam Pastoriza, participan con dolor el fallecimiento de nuestro primo Pololo y acompañan a sus fliares. en este momento tan doloroso.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|.

Dra. Maria Eugenia, José Ricardo Carabajal y sus respectivas flias., participan con pesar el fallecimiento de nuestro tio Pololo. Acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|.

Acompañan en el sentimiento. Amigos y Compañeros de Franco; Noelia, Hugo y Raul, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Dito y Silvia, sus hijos Manuel, Lucas, Laura, Fernanda, Trixi y Omar, nietos Santino, Matilda, Benicio, y Rosarito, Te recordaremos por siempre.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Ricardo Carabajal e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio Pololo y ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Maria Eugenia Carabajal y flia., participan el fallecimiento de su tio Pololo y ruegan oraciones en su querida memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Graciela Galvan de Mananicci y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus Amigos Adriana y Luis y los abraza en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Angel Storniolo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Pololo y acompañan con amor a sus hijos Luis y Adriana y toda su flia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

TRUNGELLITI, OSCAR VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Noris Trungelliti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILCHEZ, SONIA MIRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Su hermano Ing. Roberto Vilchez, su Sra. Areca Sanchez e hijos Gonzalo y Maria Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de la ciudad de Pergamino, Pcia de Bs. As. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INFANTE, SAUL francisco (q.e.p.d.) falleció el 19/2/19|. su esposa maria emilia campos e hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Su esposa Nora Azar y sus hijos Federico, Nora, Francisco y Gustavo, invitan a familiares y amigos a participar hoy de la misa de 20.30 horas en el Convento de La Merced, al cumplirse un año del fallecimiento de Francisco (Paulita), rogando por el eterno descanso de su alma. "Que Dios nos muestre su rostro y seamos dignos de ser iluminados con su luz para su gloria".

SANTILLÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/20|. Su esposa Susana Castillo, sus hijos Claudia, Roberto y Angel, hijos politicos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. La Inmaculada al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SANTILLÁN, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/20|. Sus hermanos Luis, Miguel y Silvia, sus hnos.politicos Sara, Mónica y Hector, sus sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20. hs en la Pquia. La Inmaculada al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

SUASNÁBAR, MODESTINO ANTONIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/20|. Esposo y padre: La grandeza de una persona no está en todo lo que pudo lograr sino en el amor, respeto y entrega que dejó en su caminar. Hoy hace un mes que estás en el Reino del Señor, sabemos que vivirás allí con la plenitud que brindabas a todos los que te conocieron. Tu esposa Zully, hijas Aliné, Soledad, Karina y nietas Valentina y Verónica, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CASTILLO, NORMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. Sus amigos y vecinos René Ibarra. Adriana Gonzalez y Mariel Ibarra Gonzalez participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Aldo y toda su familia en este momento. Rogamos una oracion en su memoria.

PÉREZ, FEDERICO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Su hija María Belén Pérez, h. pol. Diego Leguina, su nieto Lolo participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PÉREZ, FEDERICO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus amigos y vecinos familias; Canlle, Costa, Rosolino y Rearte, lloran su partida y acompañan en su dolor a Silvia y su hija Belen y flia. Que en paz descanse.

ZANOTTI DE ALBA, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. El Taller de Libre Exprexión 3º Edad, participa con profundo dolor su fallecimiento, quien fue integrante y compartió junto con todo el grupo, momentos de alegría y siempre dispuesta en colaborar al quehacer cultural de su querida Banda. Con gran congoja te despiden tus compañeros del Taller quienes sabemos que estas en paz junto a tu hija y esposo. Acompañamos a su familia y elevamos oraciones en memoria de esta gran mujer.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Sus hijos Oscar, Inés, Jorge, su hermana Chela, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Su hija María Inés Woitquivich, sus nietos Marisa y Santiago y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Su nieta María M. Woitquivich sus hijos Nico, Ludmila, Valentina, Alan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. El amigo de toda su familia Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Marcos Acuña, su esposa Mirta y sus hijos; Amalia, Narcos y Cesar y sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Víctor Rodolfo Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Masa societaria, comisión directiva y sub comisiones de apoyo, jugadores y simpatizantes del Club Sportivo Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de los ex jugadores y Directores Técnicos de la institución Jorge (Cholo) y Oscar Woitquivich y elevan oraciones en su memoria en su memoria y por su descanso eterno.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Susana y Hebe Luz Fortuna, Álvaro y Flor; Cecilia y Alexis y Rodolfo Uriarte participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

CARDELLE DE CÓRDOBA, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. La comision directiva, las empleadas y sus compañeras del Taller de Pintura de la Biblioteca Popular Sarmiento de la ciudad de Frías, participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su flia., rogando cristiana resignación.

MOHAMEL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Su esposa Juliana, sus hijos Franco, Gabriela, Francisco, hijos políticos, hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Telares. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

PALOMINO, MÁXIMA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/20|. "Aquí estamos juntos unidos en el amor que tú nos enseñaste, sintiendo tu partida al encuentro con el Señor. Que tengas junto a él lo mejor en su mesa, porque no te guardaste nada, lo diste todo no sólo a nosotros sino a todos los demás, también. Siempre estarás en cada mesa del domingo, con las ocurrencias de cada uno, a nuestro lado, iluminando nuestro camino de otra manera, alegrando nuestras vidas. Que brilla para vos la luz que no tiene fin. Te recordaremos siempre tu esposo, hijos, nietos y bisnieta. Las Termas.

TORREZ, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/20|. Sus hijos Ramon, Jorge, Nancy, Florencia, Antonia h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Bandera Bajada, Dpto. Figueroa. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.