Una yegua le detectó un tumor en la cabeza a su dueña y le salvó la vida

Kelly Ann Alexander, una mujer oriunda de Blackburn, Escocia, afirmó que su yegua llamada “Aliyana” detectó su tumor cerebral olfateándola.

Kelly, de 43 años, llevaba varios meses sufriendo convulsiones, hasta que le diagnosticaron epilepsia.

Tiempo después de los resultados médicos, según contó la mujer, Aliyana no dejaba de olfatear el lado derecho de su cabeza, motivo por la cual la llevó a volver al hospital e insistir en la necesidad de realizarse más análisis, que acabaron arrojando un tumor cerebral de bajo grado.

"Ella (Aliyana) ha adaptado su comportamiento para ayudarme y, echando la vista atrás, ahora me doy cuenta de que fue la primera en entender lo que me estaba pasando", sustuvo Kelly Ann, ante un medio local.

A pesar de que el tumor reapareció tras una cirugía inicial para extirparlo, la mujer asegura que Aliyana es la "mejor terapia que podría tener".

Alexander, actualmente colabora con una organización benéfica llamada “Brain Tumor Research”, para crear conciencia sobre los tumores cerebrales que, según sostiene, "pueden afectar a cualquier persona y a cualquier edad".

