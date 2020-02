Messi rompió el silencio: ¿qué dijo del escándalo en el Barcelona?

19/02/2020 - 18:20 Deportivo

Es de público conocimiento que el Barcelona atraviesa una de las peores crisis futbolísticas de los últimos años. A los malos resultados deportivos se le suman los roces con el referente más sobresaliente del plantel: Lionel Messi. Hoy, el astro rosarino, rompió el silencio.

Cabe recordar que en los últimos días trascendió que tanto el argentino como varios referentes del plantel, fueron víctimas de una campaña de difamación a través de las redes sociales. La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, también habría sufrido ataques.

“Me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa”, dijo “La Pulga”.

Y agregó: “Nos dijo cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben, todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado”.

“La verdad que yo lo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo, la verdad, me pareció un tema raro”, remarcó.

Si bien hubo muchos rumores sobre una posible salida del astro argentino del conjunto blaugrana, éste se encargó de dar por tierra con estas versiones al hablar sobre su vida en Barcelona.

“Amo Barcelona. Si bien extraño muchísimo Rosario, esta es mi casa. Estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que me gusta mucho”, dijo Messi.

“Afortunadamente la profesión me permite pasar mucho tiempo con los nenes. Me permite entrenar e ir rápido a comer con Antonela y recoger a los nenes. Y después, estar pendiente de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para llegar a la noche, cenar y llegar muertos porque con tres terminamos destruidos. A dormir temprano”, destacó “Lío”.

Y añadió: “Martes y jueves los nenes tienen fútbol y venimos a la Ciudad Deportiva para la escuelita. Llegamos a las siete y media a casa y entre que toman un mate y algo cenan, pues tenemos una vida muy normal que me gusta porque me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida”.

“Para mí, está espectacular y nos adaptamos a eso”, cerró.