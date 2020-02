Jorge Rojas: “Si no tenemos una canción no tenemos nada”

19/02/2020 - 22:08 Pura Vida

El 2020 es un año en donde Jorge Rojas consolidó proyectos, desde su dueto con Abel Pintos en Cosquín hasta el videoclips de su canción “Viaje” con las boxeadoras Leonaela y Dayana Sánchez. Sobre esto y muchos otros temas habló en exclusiva con EL LIBERAL.

Hiciste dueto con Abel Pintos, tienes tu disco “Mi Cantar”, shows a sala llena en el Luxor (Carlos Paz) y el disco Los Rojas. ¿Cómo defines este estado de situación por el que atraviesas en tu vida?

Lo que sé está viendo, a nivel artístico, es un trabajo que tiene un par de años de inicio en donde se trabajó profundamente en la canción, el tratar de encontrar el elemento principal con el que tenemos que comunicarnos. Si no tenemos una canción no tenemos nada. Desde hace más de dos años que vengo trabajando en este sentido, participando de talleres artísticos en distintos países de Latinoamérica con otros autores y compositores, tratando de generar nuevas ideas, tratando de que uno se vaya enriqueciendo por dentro para poder expresarlo en una canción. Eso ha resultado ‘Mi Cantar’, que es un disco y el resultado de un viaje. Las canciones tienen cosas bonitas en vivencias y se ha notado que a la gente le ha llegado de una manera especial. A cada uno de los proyectos le aportamos canciones e ideas. Eso hace que en el futuro, pensando que todo eso se lleve al escenario, que te conectes con la gente. Es lo que ha pasado en estos últimos meses. Estamos felices con este nuevo racimo de canciones que llegaron. Llegaron no sólo para refrescarnos a nosotros sino que ha contagiado a todo el público y se está notando en esta temporada.

Creo que fue causalidad haber reunido a las hermanas boxeadoras Leonela y Dayana Sánchez para hacer el videoclip de “Viaje”.

Cuando tienes la canción aparecen muchas cosas. ‘Viaje’ es una canción muy profunda que compartí con autores mexicanos y argentinos en uno de estos talleres de composición que se hizo en la ciudad de México. Pasado el trabajo con los arreglos musicales, se acercaron los directores de cine, la mayoría cordobeses, de donde salió la idea del videoclip. Fue una propuesta del director de mi productora, que quería hacer algo sobre el mundo del boxeo. Dentro del equipo también tenemos una directora, que sugirió que sea una historia de boxeadoras. Así fue como apareció Leonela con la historia maravillosa de vida y dedicada al deporte como la tiene ella y su hermana Dayana. Se dio, hermano, se dio una hermosa historia de vida, con una canción y con un director que le encontró lo que necesitaba. Es uno de los trabajos del cual me siento orgulloso.

¿Reivindicas la figura femenina dentro de un ambiente dominado por los hombres?

También, porque la idea en la mesa de trabajo se trató el tema. Hablamos de la participación de la mujer en el videoclip y de la manera en que se lo iba a hacer. Tengo un equipo hermoso de gente que trabaja y que van teniendo en cuenta todas las ideas y las circunstancias de vida para ponerla en una canción. Leonela y Dayana tienen una fuerza de voluntad enorme, pasión y compromiso por lo que hacen y su historia de vida me conmovió de tal manera, que me siento feliz por ellas y por mí.

Jorge Rojas regresa a Santiago del Estero para presentar “Mi cantar”, su último disco, así como también los clásicos de su repertorio. El próximo fin de semana actuará en el Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, en Ojo de Agua, y en el Festival Nacional de La Salamanca, en La Banda. Ambos espacios son organizados por sus respectivos municipios.

“Son dos fiestas muy queridas para mí porque, desde hace mucho tiempo, tengo la bendición de poder compartir mi música con todos ustedes. Son festivales muy lindos y siempre es hermoso volver”, destacó Rojas en su entrevista con EL LIBERAL.

“Santiago y su música, vos lo sabes, siempre fueron referentes para mí. Así que tengo muchos amigos. El público siempre es cálido y nos recibe de una manera hermosa. Así que estamos felices de poder estar en La Salamanca y en el Artesano”, resaltó Rojas, quie estará en La Banda este viernes 28, en la noche que compartirá con Horacio Banegas y el Dúo Orellana Lucca, entre otros. En tanto, en el Artesano estará el sábado 29.

Grabó junto con ABEL Pintos y con la banda cordobesa Caligaris

Ya grabaste, para tu disco, con Abel Pintos. ¿Hay próximos duetos?

Se está trabajando en eso. Todos estos viajes que estuve haciendo por distintos lugares, encontrándome con otros autores, han ido generando vínculos y relaciones hermosas que están apareciendo. Ojalá que estos proyectos que se están planteando para este año también sean de poder compartir canciones en duetos que ya empezaron, empezaron hace poquito con Caligaris (banda argentina que fusiona diversos géneros musicales desde el rock, el ska y el cuarteto cordobés) con la canción “Todo puede ser”, que estuvo maravilloso. Hay un trabajo en proceso que es lo que hicimos con Abel. Es otro dueto que tengo preparado para dentro de un tiempito. Ya estoy viajando a encontrarme con otros artistas en donde van a surgir canciones y también ganas de cantar juntos.

A favor de Ley de Cupo Femenino en los festivales folclóricos

La sanción de la Ley de Cupo Femenino en los festivales folclóricos ha sido destacada por Jorge Rojas.

¿Cómo ves la implementación de esta ley en los festivales folclóricos?

Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Me parece que esto va a incentivar muchísimo a nuestras mujeres artistas a que salgan adelante, a que busquen su oportunidad, a que muestren su talento. Se está protegiendo su camino con esto y me parece maravilloso.l