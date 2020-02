Jorge Rojas prepara un operativo de emergencia para ayudar a los wichis

19/02/2020 - 22:35 Pura Vida

¿Se te hace cuesta arriba cumplir con los objetivos propuesta a través tu Fundación Cultura Nativa?

Son objetivos muy difíciles, muy complejos. Hay que tener muchísima paciencia y muchísimo amor para llevarlos adelante. Cuando uno se compromete en ayudar a otros a cambiar su realidad sabe que son muchas las áreas que hay que abordar, es muy complejo. La verdad que sí, a veces sentimos eso, el agotamiento emocional porque, la verdad, quisiéramos que todo salga de un día para el otro porque tiene esa emergencia que las cosas salgan de un día para el otro. Pero, lamentablemente, todo es un proceso. Por eso, nuestra fundación se enfoca en áreas muy vulnerables como son la salud y la educación. Ahí, nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo para poder ayudar a la sociedad desde ese lugar allá en nuestro territorio.

A propósito de tu lugar, de tu territorio como lo expresas, ¿cómo te impactó la noticia de la muerte, por desnutrición, de niños de la comunidad wichi?

Estamos muy conmovidos. Son muertes que nos duelen muchísimo a nosotros que hace varios años que trabajamos allá, que le ponemos todo nuestro esfuerzo, pero a veces sentimos eso, que faltan muchísimas cosas. Hay una pobreza estructural, fundamentalmente, que es la que no nos permite llegar a muchas de las personas que queremos ayudar. Entonces, esa profundidad de la problemática hace que, en estos días, recibamos esas noticias tremendas que no deberían pasar en nuestro país y en ningún lugar, chicos que se mueran por deshidratación, por desnutrición, la verdad que esas cosas no deberían pasar. Son uno de los trabajos más importantes que tenemos para hacer. Yo, apenas me desocupo de estos compromisos que tenía asumido ya, vamos a estar focalizándonos en eso. Mientras tanto, nuestro equipo de médicos está procesando un operativo de emergencia. Nuestra Fundación está, en estos momentos, a pleno trabajando sobre la situación de allá, colaborando con cada una de las instituciones tanto del Estado como privadas para poder coordinar una llegada profunda, en estas próximas semanas, a cada rincón de nuestro territorio para ayudar a los chicos para que tengan lo necesario para salir adelante. Después, vendrá una nueva etapa que es conversar con todas las instituciones del Estado para que todos los proyectos e infraestructura llegue de una vez por toda al chaco salteño.

¿Hay conciencia acerca del valor de lo que significa ser solidario?

Hay personas muy solidarias que, realmente, entienden la palabra. Pero, es difícil encontrar trabajo solidario que puedan tener continuidad. Atendemos una emergencia y sé que el pueblo argentino es solidario. Cada vez que hay problemas dramáticos, el pueblo sale a colaborar, a llevar cosas, a trabajar. Pero, a veces, tenemos situaciones como la del chaco salteño que no alcanza con uno o con dos días de solidaridad. Hay que trabajar mucho y comprometerse de verdad para poder salvar la vida de los chicos.

¿Ese compromiso nace de tu propia infancia, de tu experiencia de vida o de ese andar por la vida y descubrir estos tipos de dolores y sinsabores que se presentan en el camino?

Esto que hacemos en nuestros lugares es porque lo conocemos desde que somos gurises (niños). La realidad del chaco salteño lleva muchísimos años, es histórica. Los pueblos originarios y los pueblos criollos que quedaron arrinconados en ese territorio están fuera del sistema hace muchísimos años. De chico vivíamos todo eso, vivíamos el aislamiento. Hemos visto pasar casos dramáticos en la familia, en los amigos, en toda nuestra gente por semejante aislamiento que tiene la región. Eso, obviamente, lo llevo grabado en mi memoria, en mi corazón y es lo que hoy me impulsa a tratar de llevar adelante este proyecto y a ser para todas las gentes que tiene en sus manos las decisiones importante alguien que está todo el tiempo denunciando lo que pasa en el chaco salteño, dar visibilidad a la pobreza, ayudar a nuestra gente, tratar de que entre en el sistema, crear la infraestructura suficiente para que se pueda llegar, de una vez por todas, y poder solucionar este problema de comunicación.

La chacarera que le inspiró su hija Lucía

Le has cantado a la vida, al amor y a tantas cosas bellas. Te pregunto ¿qué otros tipos de historia te gustan reflejar a propósito de este retorno a la etapa de compositor en “Mi Cantar”?

Generalmente, yo propongo mis canciones pensando siempre en el momento del encuentro; o sea, la traslado a un escenario en vivo. Lo que yo quiero proponer, en realidad, son diversos momentos. Para eso pienso en canciones conceptuales en donde quiero decir algo que me interesa decir y que le quiero hacer saber al otro, lo que me duele, lo que necesito, mi compromiso como ser humano. Me encanta cantar canciones de amor y quiero proponer esos momentos también. Cuando uno va viajando, bailando al son de la vida es estar en movimiento y esto no quiero perder en mis espectáculos. Por eso es que están esas canciones que intentan ponerte en movimiento. Cuando voy a componer, siempre estoy pensando en todo eso.

Uno escucha “Mi Cantar” y, realmente, sus canciones conmueven hasta las lágrimas, pero particularmente creo que “Sin ataduras” te refleja a vos y a todos los que somos padres.

En realidad, eso fue lo que me pasó. Me pasó algo maravilloso porque Lucía, mi hijita, andaba tareando una melodía y terminó siendo la melodía de esta chacarera. Le puse la letra y en ella, simplemente, quise decirle un poquito de lo que uno siente por los hijos. Es por eso que “Sin ataduras” es una canción muy especial para mí.

¿El viaje a Latinoamérica ha sido un viaje de conocimiento, autodescubrimiento o una necesidad espiritual de buscar nuevas cosas para seguir creciendo como lo estás haciendo?

Todo eso, hermano, es todo lo que acabas de decir. Era una necesidad, era una búsqueda, era enriquecerse, era compartir, compartir con otros colegas, era tratar de encontrar herramientas como para poder hacer crecer mi artística con la productora que estamos lanzando. En búsqueda de todo y de tener nuevas experiencias, hice un camino en solitario, junto con mi guitarra, para encontrarme con las cosas que me sucedan. Todo enriquece al momento de llevarlo a una canción y es lo que fui a buscar.l