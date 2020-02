Vera Oviedo y la derrota ante Boca: “La diferencia estuvo en la velocidad”

20/02/2020 - 01:12 Deportivo

Central Córdoba cumplió ayer su segunda jornada de entrenamientos en el predio del Iosep y el próximo objetivo será enfrentar a Unión de Santa Fe, por la fecha 21 de la Superliga en el estadio 15 de Abril.

Pero más allá de esta situación, todavía quedaron algunos ecos en el plantel del “Ferroviario” sobre la dura derrota del domingo ante Boca Juniors. Y uno de los que habló ayer al respecto fue el paraguayo Hugo Vera Oviedo.

“Sabíamos del rival. Boca es un equipo duro y que tiene buenos jugadores con mucha velocidad. Por ahí creo que marcó la diferencia”, expresó el zaguero cuando analizó brevemente el traspié en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio del barrio Oeste.

Cuando se le consultó si esta abultada derrota podía afectar anímicamente al plantel, Vera Oviedo desdramatrizó el tema y dijo que por ahora se está trabajando de la mejor manera.

“Ahora nos toca Unión y estamos bien para afrontar el partido que viene”, apuntó.

Justamente el “Tatengue” jugará hoy por la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil y cuando se le preguntó si esta situación podía ser una ventaja para Central Córdoba de cara al compromiso del lunes que viene, el defensor no lo vio así porque entiende que es un equipo muy comprometido con lo que está haciendo.

“Unión está metido en la Copa, pero creo que tampoco va a descuidar el torneo local (por la Superliga). Pienso que todos están con el mismo ritmo y si juega con los suplentes, todos van a querer demostrar que están para jugar”, comentó.

Si bien Central Córdoba hoy está fuera de la zona de descenso, Vera Oviedo remarcó la necesidad de corregir algunos errores que se cometieron por ejempolo ante Boca.

Autocrítica

“Tenemos que trabajar en los errores que cometimos ante Boca y reponernos de la derrota. Todavía falta mucho, pero por ahora estamos bien al no formar parte de la zona roja del descenso”, avisó.

Es sabido que tanto River como Boca, hoy están haciendo pesar la jerarquía de sus planteles y en este sentido es un poco lógico que esten peleando la posibilidad de quedarse con el título de la Superliga.

Vera Oviedo también aceptó que ambos equipos vienen marcando la diferencia por la calidad de sus planteles.

“Los dos planteles tienen buenos jugadores que marcan la diferencia sobre el resto”, señaló.

Y volviendo al tema del partido con el “Xeneize”, el defensor paraguayo dijo que en el regreso a los entrenamientos se habló con el grupo de todo lo que pasó el domingo y que la idea es seguir adelante.

“En la charla que tuvimos se habló de que no tenemos que agachar la cabeza y seguir para adelante. Las derrotas pueden suceder porque esto es fútbol. Aparte todavía falta mucho”, expresó.

Elogió la figura del “Apache” ante Central

Cuando habló sobre el rendimiento de Carlos Tévez (autor de dos goles ante Central y figura clave para la goleada del “Xeneize”), Hugo Vera Oviedo no quedó sorprendido por esta situación.

“No me sorprende porque es un muy buen jugador. Por algo carga con toda la trayectoria que tiene. Mucho no me sorprendió que haya jugado así”, comentó.

Central Córdoba jugará el próximo lunes por la noche ante Unión y en la fecha siguiente recibirá a Banfield, el sábado 29 en el Oeste. Sobre el poco tiempo de recuperación que tendrá el equipo después dle partido con el “Tatengue”, Vera Oviedo trató de minimizar la cuestión y dijo que son partidos clave para cerrar esta primera parte de la temporada.l