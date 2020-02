El futuro de Almendra está muy cerca del Inter de Beckam

20/02/2020 - 01:18 Mundo Boca

Agustín Almendra, el juvenil volante de Boca Juniors, está a punto de convertirse en jugador del Inter de Miami, el equipo que es propiedad del ex jugador inglés David Beckam y que participa de la MLS norteamericana.

El futbolista, de 21 años, pasaría a préstamo por un año y con opción de compra por parte del equipo de Miami, en caso de que definan algunos detalles y se pongan de acuerdo la dirigencia de Boca y los empresarios del club norteamericano.

Almendra, ex integrante de la selección argentina Sub- 20, no fue tenido en cuenta en los últimos partidos por el entrenador Miguel Ángel Russo. Pero de su posible venta se habla desde hace un tiempo; el año pasado estuvo interesado en contratarlo el Nápoli de Italia.

El otro que fue tentado en las últimas horas fue Emmanuel Reynoso, por parte del Minessota United que también juega la MLS y que ofreció 4.000.000 de dólares por el ochenta por ciento de su pase, pero la cifra no satisfizo a la comisión de fútbol de Boca que encabeza Juan Román Riquelme.

El jugador cordobés, quien no es titular en Boca -ingresó unos minutos el domingo pasado ante Central Córdoba en Santiago del Estero- tendría ganas de cambiar de aire, pero Boca lo vendería solo por una suma mayor a la ofrecida.

Volvió “Seba” Pérez

La otra novedad del día fue la llegada de Sebastián Pérez, quien rescindió su vinculo con el Barcelona de Ecuador, no estaba cobrando su sueldo y por eso volvió a Boca, que es el dueño de su ficha.

El mediocampista colombiano, de 26 años, se entrenó esta tarde con el plantel en el centro de entrenamientos de Ezeiza, pero no podrá jugar en forma oficial hasta junio.

En el segundo turno de entrenamiento, el técnico dispuso una práctica de fútbol, mezclados titulares con suplentes, y se espera que mañana realice un entrenamiento formal y pare un posible once para el fin de semana.

La única variante, con respecto al equipo que goleó a Central Córdoba por 4 a 0 el domingo pasado, sería el ingreso del defensor Junior Alonso por Lisandro López, quien tiene una fractura en el cuarto dedo de su pie izquierdo y se perderá el resto de la Superliga.

Para enfrentar a Godoy Cruz, Boca formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo “Pol” Fernández y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tévez.

En tanto, se confirmó que en la anteúltima fecha, Boca jugará ante Colón en Santa Fe el viernes 28 de febrero desde las 21.10.

Si en la última jornada Boca -que está a tres unidades del puntero River- sigue con chances de salir campeón, jugarán ambos el sábado 7 de marzo a la misma hora y de noche.

Boca volverá a las prácticas mañana desde las 9 en Ezeiza y el viernes lo hará a la misma hora y en el mismo predio, mientras que al término del entrenamiento hablarán en conferencia de prensa un jugador a designar y el DT Miguel Russo.l