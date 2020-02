Guillermo Raed: “No es cómoda la situación que estamos atravesando”

20/02/2020 - 01:29 Deportivo

Mitre no cumple con la campaña que todos esperaban y la situación comenzó a agravarse porque el equipo hoy se encuentra a tres puntos de la zona de descenso en la Primera Nacional. Esa preocupación también le llegó al presidente del club, Guillermo Raed quien a pesar de ello manifestó su esperanza de una remontada, haciendo hincapié en que la tabla de posiciones no refleja el nivel de juego que presenta el equipo.

“El equipo no está logrando los resultados que todos esperábamos y lamentablemente estamos ubicados en la parte baja de la tabla, pero tengo la esperanza de que esta situación se va a revertir”, fueron las primeras palabras de Raed en el dialogo que mantuvo con EL LIBERAL.

“Lamentablemente no estamos ligando y eso de alguna manera no nos permite lograr los resultados para poder salir de este difícil momento deportivo que tiene el club. El equipo demostró que está bien en los últimos partidos que jugaron contra Estudiantes y Atlanta”, añadió el presidente “aurinegro”.

Sin embargo Raed aseguró que no pierde las esperanzas y cree que con un resultado favorable, todo puede cambiar para bien.

“No sirven de nada los merecimientos, si no llegan los puntos. Pero creo que jugando como lo venimos haciendo los puntos van a llegar y eso nos va a permitir salir de esta situación incómoda en la que estamos”, explicó.

“Lo que me da esperanzas es el nivel de juego que viene demostrando el equipo. Estuve reunido con los jugadores y cuerpo técnico. Me demostraron que están trabajando duro y que están confiados en poder revertir este momento. A partir de que se den unos resultados, el equipo va a arrancar y demostrar el verdadero nivel. Considero que no se condice el lugar que ocupamos en la tabla con el nivel del plantel”, extendió.

Por último, el máximo dirigente del equipo de Roca y Tres de Febrero, se refirió al encuentro que sostendrán el domingo ante San Martín de San Juan.

“San Martín arrancó esta segunda ronda, igual que nosotros. Es un equipo que descendió hace poco de la Superliga, pero tiene un buen plantel y un buen entrenador. Será una buena medida para ver si podemos salir de esta mala racha”, expresó. l