Edison Paz: “El objetivo para mí siempre es ganar”

20/02/2020 - 01:36 Deportivo

Se viene uno de los fines de semana más importantes del BMX del calendario 2020 para Santiago del Estero. El próximo fin de semana se disputará la primera fecha del Campeonato Argentino y Open de BMX, que se correrá en nuestra ciudad, en forma paralela con la fecha latinoamericana.

Edison Paz, en Expertos, es uno de los grandes representantes santiagueños que tendrá la cita nacional desde el viernes, hasta el domingo próximos. El piloto dialogó con EL LIBERAL y dijo que llega con muchas expectativas a esta cita en “su casa”.

“Estoy ansioso por iniciar el año competitivo. Desde el 6 de enero que iniciamos la pretemporada, seguimos trabajando para las pruebas oficiales. Este año comenzamos rápido a entrenarnos y en lo personal estoy con muchas expectativas. Necesitábamos una pretemporada de al menos un mes y medio. Ya estoy pensando en las carreras, al igual que el grupo con el que estamos trabajando”.

A su vez, Edison agregó: “Por supuesto que a la hora de hablar de un objetivo, todos queremos finalizar primeros. Trabajé para estar peleando lo más arriba posible. Estoy en una categoría muy complicada, pero estar de local y conocer tanto esta pista puede ser un plus. Tengo fe. Creo que tengo chances de estar adelante, como en otras ediciones. Me siento muy bien en lo físico y la pista, como cada día del año, está 10 puntos. Es un placer competir aquí. Me entrené e hice una pretemporada muy fuerte con todos mis alumnos. Llego en óptimas condiciones para este fin de semana”.

Sobre el hecho de correr de local, Paz puntualizó: “Uno antes de subirse al partidor está con todos los nervios. Una vez que ya calzaste la rueda en la chapa del partidor, te olvidas de todo. Sabes que estás en tu casa. Eso siempre es positivo para mí”.

Por último, el piloto contó: “‘Estoy como entrenador de un grupo de chicos aquí en la pista. Este es mi tercer año. Vengo cosechando muchos frutos con ellos, con títulos argentinos y santiagueños, además con dos chicos en el seleccionado juvenil como lo son Valentín Gutiérrez y Milagros Silva”. l