Debido a las elevadas temperaturas en Australia, las medusas se “derriten” en la playa

20/02/2020 - 08:54 Mundo Web

Un increíble suceso está ocurriendo en Queensland, Australia. Allí los habitantes que llegaron a la playa de Wongaling tras intensos días de calor, y se encontraron con una decena de enormes medusas muertas 'derretidas' por el abrasador calor de 36 ºC, según informaron los medios locales.

Algunas de las medusas llegaron a alcanzar unos 60 cm de ancho. Debido a la peligrosidad que eso conlleva, se instó a los nadadores a mantenerse alejados para evitar una dolorosa picadura.

Kerryn Bell, autoridad de una compañía turística en el área, sostuvo que las medusas parecían "helados derretidos". "Llegaron durante las grandes mareas que tuvimos, y han estado expuestas al sol y parece que están empezando a derretirse", explicó Bell.

Aunque la picadura de este tipo de medusas —conocidas como escifozoos o Scyphozoa— no es letal, pueden causar dolor intenso, irritación de la piel y calambres musculares.

