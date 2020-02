Steven Spielberg apoya a su hija que es actriz porno

20/02/2020 - 22:09 Pura Vida

Mikaela apenas era un bebé cuando pasó a formar parte de la familia del legendario director de cine y su esposa Kate. Ahora, a dos décadas de aquel momento trascendental para sus vidas, la joven decidió encarar una nueva etapa: lanzó su carrera como actriz porno con sus primeros videos XXX en solitario en PornHub, y en un futuro cercano le encantaría conseguir trabajo como stripper. Antes debe obtener su licencia como trabajadora sexual.

Esa misma palabra utilizó para describirse a sí misma: “Soy un animal sexual”. La joven decidió entonces sacar un beneficio económico de esa visión. “Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada”, aseveró en diálogo con The Sun.

Mikaela, que habla con sus famosos padres regularmente, les dio la noticia por videoconferencia el fin de semana, ya que desde hace un diez años vive en Nashville, Tennessee, lejos de Hollywood.

Según ella, se sintieron “intrigados, pero no enfadados” por su decisión. Ella se sentía algo nerviosa a la hora de contárselo, pero recibió su apoyo.

A partir de ahora, en la industria del porno se hará llamar Sugar Star (Estrella de azúcar) y busca forjar su carrera a través de material en solitario centrados en el fetichismo.