Ex alcalde neoyorquino Bloomberg crece en las encuestas y lo critican

20/02/2020 - 23:36 Mundo

A semanas de estrenarse en las urnas y en pleno crecimiento en las encuestas, el ex alcalde neoyorquino Michael Bloomberg participó en su primer debate de las primarias presidenciales demócratas y fue el principal objetivo de las críticas y denuncias de sus rivales.

“Quiero hablar sobre contra quién estamos compitiendo. Un billonario que habla de las mujeres como ‘minas gordas’ y ‘lesbianas con cara de caballo’. Y no, no estoy hablando de Donald Trump. Estoy hablando del alcalde Bloomberg”, sentenció la senadora Elizabeth Warren.

Más críticas

El ex vicepresidente Joe Biden, el joven ex alcalde de una pequeña ciudad de Indiana y la gran sorpresa por ahora, Pete Buttigieg, y la senadora Amy Klobuchard también concentraron sus esfuerzos en atacar a Bloomberg, ya que su reciente ascenso en las encuestas les quitó apoyo entre los votantes más moderados y centristas.

Bloomberg elegió como contrincante al senador Bernie Sanders.

Lo acusó de “comunista”, criticó su propuesta de incluir a los trabajadores en los directorios de las empresas para que tengan una voz en las decisiones y el costo que tendría su plan de salud universal.

“No se me ocurre otra forma de hacer más fácil la reelección de Trump que escuchando esta conversación. Es ridículo. No vamos a deshacernos del capitalismo”, aseguró Bloomberg, quien no logró salir de un mensaje defensivo.

Inmediatamente, Sanders le aclaró que no es comunista, sino que cree en “el socialismo democrático” y lo atacó con un tema central de su campaña: la desigualdad en Estados Unidos.

“Mike Bloomberg posee una riqueza más grande que los 125 millones estadounidenses de menores recursos. Eso está mal. Es inmoral”, contraatacó el veterano senador.