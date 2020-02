Messi descartó la chance de dejar el Barcelona: “Nunca lo pensé”

21/02/2020 - 02:33 Deportivo

Lionel Messi fue contundente al asegurar que Barcelona “no está hoy por hoy en condiciones de pelear la Champions League”, y a propósito de los sucesos polémicos de los últimos días respecto de una empresa que publicaba notas en las que atacaba a través de medios digitales a quienes podían “molestar” de alguna manera al presidente del club, Josep María Bartomeu, aclaró que “nunca” pensó en abandonar el club.

“La verdad que si lo que queremos es optar por Europa, tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions”.

Sobre su futuro, ya no en el Barcelona, del que aseguró que “no” se marchará porque es “su casa”, pese a esa incómoda situación en la que se vio envuelto en un año electoral en el club, sino en el fútbol, también fue explícito a la hora de aclarar sus dichos sobre la proximidad del “retiro”, puesta de manifiesto en el Balón de Oro.

“Se quedaron todos con eso que dije, pero la realidad es que uno va cumpliendo años y no sabe qué será de su futuro, aunque ahora me siento muy bien, mejor que en temporadas anteriores, y eso que no estoy haciendo goles. Pero a nivel físico y de piernas me siento muy bien. No sé si para jugar hasta los 40 (tiene 32), pero algunos más seguro”, concluyó Messi, que este año tiene eliminatorias y Copa América con Argentina.