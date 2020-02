FÚNEBRES | 21 de febrero de 2020

21/02/2020 - 03:19 Funebres

FALLECIMIENTOS

Felipe Lescano (Chaupi Pozo)

Celia Paz (La Banda)

Melva López de Kairuz

Sara Graciela Bau

Rubén Eusebio Arias

Rosa Pabla Pérez Toloza de Gómez

Marta del Valle Robles (La Banda)

Alba Esperanza Roldán

Rosalía Carrillo (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, RUBÉN EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Sus hijos Héctor, Verónica, Diego, h. políticos Fanny, Roque, Nancy, sus nietos Emmanuel, Noelani, Jano, su bisnieto Estefano y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Su primo hermano Bochi, Gachy y Ariel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su tía Nora Mussi e hijos Marcelo Mussi y Marcela Palacio; Mariela Mussi y Marcelo Mateo e hijas: Carla y Karime Mussi; Julia y Valentina Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Sus primos hermanos: Marcelo Mussi y Marcela Palacio e hijas Carla y Karime Mussi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Sus primos hermanos: Mariela Mussi y Marcelo Mateo e hijas: Julia y Valentina Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Sus primos Oscar, Ceci, Emilio, José Luis, Marichi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Jorge Gustavo Murad y Fabiana Umaño, acompañan con profundo dolor a Juan Carlos Terzano y flia. en tan difícil momento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Los amigos de su hija Cecilia: Ivana, Ana, Vero, Belén, Franco y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Sus vecinos y amigos: Luis, Betty e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Amigos de sus hijos Ceci, Victor y Ana: Ana Caro y Ricardo Pellicer, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin, su alma descanse en paz. Amén". Sus vecinos Mariángel, Rubén Facundo y Valentino Gómez Russo participan con profundo dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su nombre.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. "Que el Señor la reciba en su reino y goce de la felicidad eterna". Sus vecinos Pablo, Caro, Fede, Maty y Benjamín Russo Ongaro participan con profundo dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. "Señor tu la has llamado a gozar de tu presencia, recíbela en tu reino de paz y felicidad". Tus vecinos Vanesa, Sebastián, Agostina, Bastián Saez Russo partcipan con dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás". Estela y Mariano Russo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Querida Grace: despedimos asombrados tus restos mortales, rogando por la pronta recuperación de Cacho y tus hijos. Toda tu familia es maravillosa y en forma personal te agradezco la deferencia que has tenido con nosotros, al regalarnos una nuera como Ana Carolina, sin temor a equivocarme "un dechado de virtudes". Le pido a Jesús Todopoderoso la gracia de recibirte en su casa y brindarte la pronta resurrección junto a tus seres más queridos. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar, José, Jorge y Susana y sus nietos elevan oraciones al Señor, rogando por tu descanso eterno.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Lía Irene Bertuzzi de Gómez Abram participa con dolor el fallecimiento de la querida Graciela, rogando junto a sus hijos Fernando y Javier por el descanso eterno de su alma.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. "Yo soy la resurrección. el que cree en mí aunque muera vivirá".( Juan 11:25) Acompañamos con profundo dolor a Cacho, hijos, nietos, hermanos y demás familiares en este triste e inesperado deceso de nuestra querida Graciela. Julia Sosa, Jorge Milki, sus hijos Ma. Julia y flia., Ma. Elvira, Ma. Ángela y flia. y Facundo y flia.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Guillermo Cano, Susana Barchini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Graciela. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Miguel Barchini, Liliana Chara de Barchini y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Claudia Jorge, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Alicia Chara, sus hijos Guilermo Speciale, Mario Tenaglia y Silvina Speciale, participan con profundo dolor a tan lamentable pérdida y ruegan oraciones en su querida memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Chacha y Estrella Pereyra, Andrés Pereyra y sus hijos Ignacio, Luciana y Martín participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Berta Abraham de Jorge, su hija Gabriela Jorge de Alvarez, su esposo Gonzalo Álvarez y nietos Gonzalo y María Cecilia, participan con dolor su fallecimiento y piden a Dios consuelo a su familia.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Carlos Areal, María Rosa Hazam y flia, participan con mucho dolor el inesperado fallecimiento de Graciela y acompañan a su esposo e hijos en este triste momento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil e hija participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Arq. Constantino Constantinidis, Alejandro Constantinidis, Elena Irene Martínez, sus hijos Alexia, Nicolás, Melina y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del querido Cacho. Que descanse en paz.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Señor abre tus brazos y recibe a mi amiga querida. Julio Madroñero, Nora Palavecino y sus hijos, hijos políticos y nietos participan el fallecimiento de su amiga muy querida y acompañan a su familia en tan grande dolor. Elevan oraciones a su alma.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Silvia Madroñero, Sebastián, Lorenzo y Guillermina Domínguez acompañan en este momento con mucho amor a toda la familia, con un abrazo fuerte a su padrino de corazón Cachito. Que brille para Graciela la Luz que no tiene fin.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Zuni Assis de Retamosa participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del estimado Cacho. Lo acompaña junto a sus hijos con oraciones en este difícil momento. Graciela descansa en paz.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Carola Pereyra, Ariel Fernandez, acompañan a sus queridos amigos Anita, Victor y Ceci en este doloroso momento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Ida Ofelia Scillia e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Enrique Alberto Llapur y sus hijos Enrique Diego Llapur, Luciana Llapur María Camila Llapur participan su fallecimiento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Dr. Juan Carlos Peña y Luciana Llapur e hijos participan su fallecimiento con profundo dolor.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil participan su fallecimiento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Enrique Diego Llapur e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Aldo Llugdar y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento acompañando a su familia en tan duro momento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Alfredo Vittar y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento acompañando a su familia en tan duro momento.

BAU, SARA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la Luz que no tiene fin" María del Huerto Madroñero y Pablo Paradelo participan el fallecimiento de su querida amiga Graciela,acompañan a Cachito, hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Sus hijas: Silvia y Rosa Alicia Kairuz, sus hijos pol.: Daniel Elias y Raúl Luna, sus nietos: Florencia, Belén y Felipe, part. su fallec., sus restos serán trasladados al cement. de Malbran dónde serán inhumados a las 11. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Querida tía: Gracias por todo lo que nos diste con tu infinita bondad. Que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinos José Luis Guzmán y Marisa Olivera y sus hijos Ana Belén y Juan José, José Ignacio y José Martín.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Su sobrina política Marta Terrera Bellomo y sus hijos Romina, Rody, Augstín y Benjamín, su nieto Tiziano y su hijo político Daniel Yapur, participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Fernando Sánchez, Silvia Elías y sus hijos Facundo y Sebastián participan con profundo dolor su eterno descanso y ruegan que brille para siempre la luz que no tiene fin. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Malbran.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Marcelo E. Soriano, Marta Susana Elías y sus hijos Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Malbrán.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Oscar Ávalos, Marta Abdala e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañana a sus hijas en estos momentos de dolor.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Marcela Carar, Carla Sánchez, Naty Sánchez. El Señor ya está en tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Nori Cheeín de Auat y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la Ing. Rosa Kairuz. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Dios, vio todo lo bueno que hiciste en la tierra y notó que ya habías cumplido tu misión, por eso te llamó. Su intíma amiga Elsa Basualdo, Cuty, sus sobrinos Paola, Karina, Leonardo y Juanita participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Ejemplo vital para todos los que la conocimos. Su recuerdo permanecerá en nuestros corazones y su trayectoria será recordada por siempre. Con profundo dolor Mirta Basualdo y familia, Sandra Basualdo y familia y Daniel Basualdo participan su fallecimiento.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Ernesto C. Daher, su esposa Viviana Yapur, sus hijos Camilo y Paula Daher, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Ceci Mussi y Emilio José Díaz Beltrán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Graciela Cazaux de Castiglione participa con pesar su fallecimiento. Ruega por el eterno descanso de su alma y acompaña con cariño a su hija Tota.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Los directivos, el personal docente, no docente, coordinadores de carrera, consejo académico consultivo, estudiantes y egresados de la EIE - UNSE acompañan a la Sra. De Administración de la UNSE, Ing. Rosa Alicia del Valle Kairuz y flia. En este doloroso momento, rogando las bendiciones de Dios por consuelo y resignación.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. La directora de la EIE - UNSE Myriam Maatouk, la secretaria Académica, Sandra Martínez, el secretario de Administración, Fabián Ledesma y el secretario de Posgrado, Pablo Tasso acompañan a la secretaria de Administración de la UNSE, Ing. Rosa Alicia del Valle Kairuz, en este momento de dolor.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque muera, vivirá. (Juan 11: 25). Señora Virginia Argañaras de Gongora, sus hijos Marisa, Evelyn, Hilton y Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con el afecto y la oración a su familia en este momento de dolor.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Roberto Miguel Kairuz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Adrián Roberto Kairuz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Yris Bettiana Rafael y familia, participan su fallecimiento, acompaña a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia, María José y Mariano Gubaira, y nietos part. su fallec. y sus restos fueron trasladados a la ciudad de Malbran, donde serán inhumados a las 11 en el cement. de esa ciudad. Rogamos Oraciones por su memoria.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. La comunidad educativa del colegio Fundación Cultural "La Brasa" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la querida colega Prof. Silvia Kairuz de Elías y acompañan a su familia en estos momento de pesar.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Amelia Nancy Gianuzzo, Consejeros Directivos, Secretarios, Personal Docente, Nodocente y estudiantes, expresan su profundo dolor por el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Ing."TOTA" Kairuz.

LÓPEZ DE KAIRUZ, MELVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Las amigas de su hija Silvia: Rosy Saad, Claudia Timo, Silvia González Corral, Marcela Mansilla y Cristina Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

NAVARRO, LEONARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. " Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Los amigos de su padre: Ramón Lami; Ricardo Basbús, Clarisa y Roberto Suárez, Blanca Moisés, Juanita y Migue Acuña, Poshosha y Chicho Eleán, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Su esposo Hugo, sus hijos Rosa, Valeria, Pablo, William, hijos políticos, nietos Thiago, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421-9787.

PÁEZ, ROQUE ALFREDO (Freddy) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/20|. Un profundo dolor nos dejo su partida, estimado Profesor Fredy. Lo despedimos con el respeto que Ud. se merece. Docentes del IFD. Nº 19 de Pozo Hondo. Elevamos oraciones en su memoria y pedimos consuelo para su familia.

PÉREZ TOLOZA DE GÓMEZ, ROSA PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Su madre María Angélica y sus hermanos Lilí, Juan Carlos, Claudia, José Luis, Inés Carolina, María de los Ángeles participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ TOLOZA DE GÓMEZ, ROSA PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Señor dale el descanso eterno. Sus hermanos Amanda, Daniel, Marisa y Juana Perez, sus hermanos politicos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Árraga. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ TOLOZA DE GÓMEZ, ROSA PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Su esposo José Luis Gómez, sus hijos José Daniel, Gabriela, Marcelo, Valentina, Thiago y Nicole, sus nietos Xiomara, Martina y Aarón participan su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 hs. en el cementerio de Arraga. C. de duelo Pje. San Luis S/N. Bosco III. HAMBURGO CIA. DE SEG. SA.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ TOLOZA DE GÓMEZ, ROSA PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Sección Publicidad de diario El Liberal: Alejandro Álvarez Valdes, Anhaí Lucena, Martín Junco Gómez, José Collado y Gustavo Gallo participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Tala y Dani Pérez. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ALBA ESPERANZA (q.e.p.d) Falleció el 19/2/20|. Sus hijos Luis Segundo (Luchi), Ramón Abel (Lito), Raúl Reinaldo (Gringo), Alba Luz del Valle (Seño Poro), Oscar Armando (Bocha), Juan Edgardo (Piquito), h. pol. y nietos particip. su fallec., sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ROLDÁN, ALBA ESPERANZA (q.e.p.d) Falleció el 19/2/20|. Sus amigos Amalia y Pibe Gerez, acompañan con profundo dolor a sus hijos y demás familiares. Sus restos fueron velados en la Sala Espíritu Santo del Bº Ej. Argentino y sepultados en el cementerio Vuelta de La Barranca.

CARRILLO, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Su hija Maria Soledad, sus nietos Fabricio, Ariana,Alma y Elias y demás familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PAZ, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Participan con profundo dolor. Su hijos y nietos. Rue-gan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados el 20/2/20 a las 16.30 hs. en el ce-menterio La Capilla . Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GO-ROSTIZA.

ROBLES, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Su hijo Damián Robles, sus hnos Rosa, Raul, Laureano, Doroteo, Nilda, Mabel y Hugo y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.30 en el cementerio de Chaupi Pozo COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENE-FICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Su hijo Oscar Woitquivich, su nieta Marcela Woitquivich, su nieto politico Fabián Kovalchuk y bisnie-tos Ale, Pablo, Sofia, Noelia y Consty, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Victo-ria Spampinato; Sara Llugdar de Azar y familia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia; Miguel A. Llugdar y flia; Mirta Llugdar e hija; Olga Llugdar y flia, y José R. Llugdar y flia, participan con pro-fundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BUSTAMANTE VDA. DE WOITQUEVICH, RAMONA DEONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. Elena Vera de Durán y sus hijos Elena Durán y Alejandro Ferreiro, Francisco Durán y Ma. Dolores Araujo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Inés e hijos en este difícil momento.

CARDELLE DE CÓRDOBA, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/20|. La comunidad educativa de la Escue-la Nº 243 Manuel Alberti, participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex-colega de esta casa. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

LASTRA DE GONZÁLEZ, RISUALDA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

LESCANO, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20|. Participan con profundo dolor. Sus hermanas, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados el dia 21/2/20 a las 9 hs. en el cemente-rio Chaupi Pozo. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizadas por NUEVA EMPRESA GOROS-TIZA.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Dale el descanso eterno. José Anibal, Hector, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias partici-pan su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. El equipo de servidores de la capilla San Antonio de Padua de Choya participa con dolor el fallecimiento de un ferviente cola-borador de la comunidad católica local. Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Edmundo Gómez participa con dolor su fallecimiento. Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Anita y José Luis Gómez parti-cipa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. El Centro de Jubilados y Pen-sionados Choyanos participa con dolor el fallecimiento del ex presidente de esta comisión direc-tiva. Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Que descanse en paz. Lito Se-rrano y flia junto a Estela Serrano participa con dolor el fallecimiento de su gran amigo. Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Los integrantes de la promo-ción 1969 de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de un gran colaborador de este grupo y acompaña a su esposa, Edhit Maldonado, ante esta irre-parable pérdida. Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Pedro Villalba y flia, Luis Mansilla y flia y Carolina Mansilla participan con dolor el falleci-miento del gran amigo. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Choya.

VALDEZ, MARIO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/20|. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CIAPPINO GRACIELA (Pichina) (q.e.p.d.) Falleció el 21/01/20|. Al mes de su fallecimiento, nos resulta imposible tu partida. Se fue al cielo una alma hermosa, nos queda los mejores momentos vividos a su lado. Esa sonrisa que contagiabas, siempre estas presente en cada cosa. No te olvida-remos nunca hermanita. Tus hermanos, hija, sobrinos, cuñado y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

DÍAZ FIGUEROA, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/20|. Hace 9 noches de tu partida que no estás entre nosotros, pero siempre vivirás en nuestros corazones, en cada paso que damos siempre estarás presente.(Guido) yo tu padre del corazon Coronel Rene y tu mamá Vanesa Figueroa y tus hermanos Marcelo y los pequeños Sant, Benja, invitamos al responso que se oficiará en el cementerio Los Flores hoy a las 19 hs.

DÍAZ FIGUEROA, GUILLERMO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/2/20|. Con profundo dolor que dejaste en mi corazón hijo, no puedo soportar que estés en la gloria del descanso eterno, yo, tu mamá y tus hermanos Marcelo, Benja, Santy, cuando mas pienso en tu partida, menos me acostumbro pero se que no puedo hacer nada por cambiar el hecho que ahora eres mi Ángel. Por favor se mi angel y ayudame a soportar tu partida. Guilllermo hijo mio, tus hermanos, tios, primo y tu abuela hoy te recordamos con profundo dolor. Tu madre Vanesa, los invitamos al responso que se oficiará hoy a las 19 hs. en el cementerio de Los Flores.