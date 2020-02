Sacerdote bendice a los feligreses, ¡A los manguerazos!

21/02/2020 - 10:11 Mundo Web

Un sacerdote de la Iglesia ortodoxa rusa utiliza una manguera para rociar a sus feligreses con agua bendita durante un servicio religioso, y el momento se ha vuelto viral en la web.

En las imágenes difundidas, se aprecia cómo el clérigo oficia la misa hasta que, en un momento dado, agarra una manguera y comienza a tirar un chorro de agua a los parroquianos, quienes reaccionan con risas y continúan entonando la canción como si nada.

Al ser consultado al respecto, el vicepresidente del Departamento Sinodal para las relaciones de la Iglesia ortodoxa rusa con la sociedad y los medios de comunicación, Vajtang Kipshidze, minimizó lo ocurrido.

El hecho ocurrió en las celebraciones de la Epifanía o Bautismo de Cristo, una festividad en la que todos los 19 de enero de cada año en Rusia, se acostumbra salpicar a los fieles con agua bendita, informó Kipshidze, a lo que agregó que la manera específica en la que se lleva a cabo esa práctica es una cuestión de gustos de cada parroquia.

"Aquí no hay nada escandaloso" y "si (los parroquianos) lo consideran normal, no veo cuál sea el problema. Caso contrario, cabe preguntarle al propio sacerdote", explicó, añadiendo que la Iglesia no investigó dónde ocurrió el hecho.

