Pierde un anillo en Estados unidos, y es encontrado en Finlandia 47 años después

21/02/2020

Un anillo de plata que se perdió en la ciudad de Portland (EE.UU.) en el año 1973 fue hallado este año en un bosque de Finlandia, según reportaron los medios estadounidenses.

La sortija fue encontrada en el mes de enero pasado y devuelta a su dueña gracias a las inscripciones que se podían apreciar en su interior. Además, un detalle de su decoración generó una sorprendente coincidencia.

Quien tuvo la dicha de encontrar el anillo fue el finlandés Marko Saarinen, quien lo halló a una profundidad de unos 20 centímetros mientras rastreaba con un detector de metales el suelo de un bosque cercano a la ciudad de Kaarina.

La pieza tenía escrito el nombre de una escuela secundaria (Morse High School), las cifras 1973, y las iniciales SM. Inmediatamente, el hombre supuso que podía tratarse de un anillo de graduación, por lo que se contactó con la comunidad de alumnos de esa escuela a través de su página web. La escuela, le informó que solo hubo una persona con esas iniciales que se graduara aquel año, Shawn Mckenna, y que había fallecido, sin embargo, la comunidad informó del hallazgo a su viuda, Debra McKenna.

Ante la noticia, sorprendida, confirmó que el anillo perteneció realmente a su marido.

Entrevistada por los medios, Debra de 63 años, contó que su esposo le regaló la joya poco después de la graduación, cuando todavía eran novios, y ella lo perdió ese mismo año. "Fui al baño y me lo quité para lavarme las manos", relató ante los periodistas. El anillo quedó olvidado en el lavabo y cuando ella volvió para buscarlo, ya había desaparecido.

Debra confesó estar muy feliz tras recuperar el regalo de su esposo, con quien tuvo tres hijos y compartió 40 años de su vida hasta su fallecimiento en 2017.

Además, sostuvo que una peculiar coincidencia en la historia del hallazgo le hace pensar que su difunto marido está intentando mandarle un mensaje. El anillo está decorado con barcos, por el nombre no oficial de la escuela, 'Shipbuilders' (constructores navales, en español), mientras que el hombre que encontró el anillo trabaja precisamente en la construcción de buques.

"Me está diciendo que me organice, y que a pesar del dolor que aún llevo adentro, que continúe con el resto de mi vida", afirmó Debra.

