Lisandro Alzugaray: “Tenemos que cerrar un poco más las líneas”

21/02/2020 - 22:32 Deportivo

El otro jugador de Central Córdoba que habló ayer en conferencia de prensa fue Lisandro Alzugaray. “Ante Unión imagino un partido difícil, en una cancha chica, complicada. Ellos se hacen bastante fuertes de local. Nosotros tenemos que levantarnos y tratar de sumar de visitantes porque perdimos de local. Trataremos de ir a hacer lo nuestro y tratar de traer los tres puntos”, arrancó diciendo el volante ofensivo.

Consultado sobre los aspectos en los que se hizo hincapié tras perder 4-0 con Boca, respondió: “Se trabajó más que nada el tema del lo anímico porque por ahí en el primer tiempo tuvimos situaciones como para empatar, pero no lo conseguimos. Se trabajó haciendo más hincapié en lo mental porque después de una derrota 4 a 0 de local eso es lo más importante”.

“Licha” también se refirió a los aspectos del juego que deben corregir para que no les pase lo del domingo pasado ante Boca. “Tenemos que cerrar un poco más las líneas, contra Boca dejamos muchos espacios y ellos marcaron tres goles de contra. Tenemos que tratar de estar más compactos, más juntos y así vamos a sacar un buen resultado”, explicó.

¿Central tendrá ventaja en lo físico porque Unión jugó antenoche en Brasil? “Yo creo que sí, pero tienen un técnico bastante inteligente y creo que va a poner a otros jugadores. De todas formas ellos vienen con un envión anímico importante por la clasificación que consiguieron en la Copa Sudamericana. Pero nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido”, respondió.

Para el ex Atlético Paraná, Patronato y Newell’s, la clave el lunes estará en “tener al posesión de la pelota porque ellos juegan con el mismo sistema de nosotros. Debemos ganar los duelos individuales, ser más compactos y aprovechar las situaciones de gol que tengamos”.

Al referirse a la lucha por la permanencia, Alzugaray dijo: “Los partidos que nos tocó ganar contra Colón y Aldosivi nos dieron un poco de envión anímico porque eran partidos ante rivales directos y teníamos que sumar de a tres. Lo conseguimos y ahora trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos”.

“Sinceramente, y en lo personal, yo no miro en qué posición estamos, la verdad que no me interesa. Lo que me interesa es que nosotros empecemos a sumar, que sigamos trabajando el equipo, las cosas buenas que veníamos haciendo y así creo que vamos a salvarnos del descenso”, completó.

Consultado por la Copa Argentina, comentó: “Tenemos que enfocarnos hoy en día en lo que es el torneo local. Tenemos una Copa que nos llevó a jugar una final pero hay que ir partido a partido y así vamos a conseguir resultados”.

“Creo que va a ser distinta esta Copa Argentina porque va a coincidir con la recta final del torneo y tenemos que pensar en sacar los puntos necesarios para que Central Córdoba se quede en Primera”, concluyó.