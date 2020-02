El Apertura pondrá en marcha hoy su cuarto capítulo desde las 16 horas

21/02/2020 - 22:52 Amateur

El programa de hoy es:

Morumbí Borges: Luana FC vs. La Banda de Pilli (20), 3 Hermanos vs. Fondo de Borges (30). Santa Rosa: Diablos Rojos vs. Primos Unidos (20), Santa Rosa vs. Pibes del Pasaje (20), Santa Rosa FC vs. Unión del Oeste (30). Villa Tranquila: La 203 Jrs. vs. 8º Pasaje (20), La 104 Jrs. vs. Reg. 4 Hermanos (20), La 203 FC vs. Avenida FC (30). San Martín: Pablo VI vs. El Salvador (20), Pibes de la 18 vs. La Bajada (20), San Martín vs. Pibes del 1º (20). Villa Grimanesa: La Barra vs. Bº Colón (20), 5ª Estación vs. Juv. JF Ibarra (20), Pedro Ref. vs. Medalla Milagrosa (30). San Lorenzo: Amigos de Chepo vs. Juv. Banquina (20), San Lorenzo vs. H. Juan Ramón (20), Juanfe vs. Los Pumas (30). Chañar: PSG vs. Santa Teresita (30), Chañar vs. Gas del Estado (30). Ruta 9: q+q Jrs. vs. Kiosco Roxi (20), q+q vs. Rifa Tuni FC (30). La Loma: JF Ibarra vs. Joako (20), Calamares vs. Esquina de Kenedy (30). 6º Pasaje: Los Sosa vs. Juv. del Gas (20), Amigos del 4º vs. Banda de Mario (20), 6º Pasaje vs. Calle 4 FC (30). Polideportivo Borges: Amigos del Chino vs. Equipo de Gael (20), Fusión vs. Juv. Borges (20), Banfield vs. Bº Borges (30). Calle 107: Pibes de Martín vs. Milan (20), Los de Gallo vs. La 106 Jrs. (20), Peti FC vs. La 203 FC (30), Peti FC vs. Amigos de Rita (30). Mal Paso: Amigos de la 18 vs. Banda de Memo (20), Mal Paso FC vs. 7º Pasaje (30). Suboficiales: Estrella del Norte vs. Juv. Paseo Colón (20), 1º Pasaje vs. Carro Bar Chara (30). Tarapaya: Detalín vs. Pasaje 421 Jrs. (20), Estrella del Norte Jrs. vs. Juv. Paseo Colón (20), Bajo de Tarapaya vs. Pasaje 421 (30). Campeones del 28: La Gobernador vs. 3º Pasaje (20), Pibes del Cáceres vs. Juv. de Tarapaya (20), La Pueyrredón vs. Peregrinos (20).