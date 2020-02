El intercambio comercial con otros países registró un superávit de $1.015 M. en el mes de enero

21/02/2020 - 23:17 Economía

El intercambio comercial argentino registró en enero último un saldo positivo de U$S 1.015 millones, que representó un crecimiento de 172,11% interanual, con exportaciones por U$S 4.549 millones e importaciones de U$S 3.534 millones, informó el Indec.

Las cifras oficiales registraron que el total de la balanza comercial ascendió a U$S 8.083 millones, compuesto por un 56,3% correspondiente a las exportaciones y 43,7% por las importaciones.

De todos modos, el total mensual reflejó una caída de 8,1% respecto de igual mes del año anterior.

Las exportaciones fueron menores en 0,8% al mismo período de 2019 mientras que las importaciones se redujeron en 16,1%.

Pero el superávit comercial por U$S 1.015 millones marcó una diferencia significativa sobre los U$S 373 millones del mismo mes de 2019.

Entre las exportaciones argentinas, lideraron las manufacturas de origen agropecuario con U$S 1.651 millones que representaron 36,3% del total de ventas al exterior, pese a que se redujeron 6,4% interanual.

La exportación de productos primarios ocupó el segundo lugar en importancia con U$S 1.557 millones, representando 34,2% del total, con un crecimiento de 16,5% interanual.

En tercer lugar se ubicaron las manufacturas de origen industrial, con U$S 1.045 millones que marcaron una participación de 23% y registraron una caída de 9,3% interanual.

El cuarto lugar fue para combustibles y energía, con U$S 296 millones y una participación de 6,5% a pesar de una caída interanual de 11,1%.

Por el lado de las importaciones, los bienes intermedios representaron compras por U$S 1.240 millones, 35,1% del total con caída interanual de 18,1%. Las piezas y accesorios para bienes de capital sumaron U$S 728 millones en las importaciones con participación de 20,5% y una baja interanual de 6,3%. Los bienes de capital ocuparon el tercer lugar, con U$S 646 millones y una participación de 18,3%.