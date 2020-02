En Añatuya eligieron presidente del Concejo a un edil de la oposición

21/02/2020 - 23:40 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C). Los ediles de la ciudad se constituyeron para elegir las autoridades que regirán los destinos del cuerpo en este periodo de sesiones ordinarias, y en un hecho que marca la madurez cívica del cuerpo, se eligió por mayoría a un representante del bloque minoritario Partido Justicialista como presidente.

Se trata del médico Hugo Suárez, quien fue propuesto por algunos integrantes del bloque oficialista del Movimiento Vecinal y Popular, para ocupar la presidencia.

Como vicepresidente fue electo el Dr. Hugo Mujica, quien durante el periodo anterior fue el presidente del Concejo, y que también en la oportunidad fuera propuesto, pero no aceptó aduciendo razones particulares, y la vicepresidencia segunda recayó en la docente Marcela Sosa.

El prestigioso médico añatuyense Hugo Mujica, se refirió a la particular situación que sorprendió a propios y extraños, y en diálogo con este medio puntualizó: “La idea de un gobierno democrático es tratar de que en democracia podamos vivir bien. Debemos dejar de pensar que hay que vivir ‘pisando la cabeza’ a quienes son circunstancialmente oposición, porque es una forma de no salir nunca adelante”, y con respecto al electo presidente, indicó: “Tengo un gran respeto por el doctor Hugo Suárez, a quien conozco no solamente como concejal sino de la vida; fuimos compañeros de colegio y posteriormente colegas, y durante el año pasado que funcionamos como Concejo Deliberante, nunca ha demostrado que quiere poner trabas al gobierno municipal. Yo tengo que considerar actitudes que beneficien, no sólo al Concejo, sino que beneficien a la comunidad que es el fin que perseguimos”. Y acotó: “En democracia debemos aceptar que todos son parte del gobierno, que no porque hayamos ganado tenemos que hacer que la oposición se calle. Considero que este acto fue un aprendizaje y fortalecimiento de la democracia en nuestra patria chica”, finalizó Mujica.