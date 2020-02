Gerardo Montenegro y el básquet actual: “El problema es que no tenemos mercado para llenar las canchas”

22/02/2020 - 01:21 Deportivo

Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa y la Asociación de Clubes, descartó la idea de que la baja concurrencia a los partidos de Liga Nacional esté vinculada con el formato de la competencia y explicó que el problema es de “mercado y masividad”.

En una entrevista realizada por Radio Panorama, el dirigente santiagueño explicó su visión sobre esta problemática.

“El problema no es el formato. El problema de fondo es que en los últimos 30 años, el básquet argentino no ha trabajado en la verdadera discusión: ampliación del básquet e incorporar cada vez más jóvenes a la práctica y eso significa en el plano profesional, más mercado. El problema es que no tenemos mercado para llenar las canchas”, opinó.

“El profesionalismo se nutre con el 90 por ciento de los ingresos a través de la sponsorización y esto está automáticamente ligado a la difusión de la competencia, a la televisación y esto es algo que esta gestión ha hecho. Hemos pasado de tener un partido televisado por semana, a que vean básquet todos los días por streaming o bien por los cables”, agregó.

Gerardo Montenegro extendió su comentario: “Hemos logrado la fidelización de los sponsor, que trabajan con políticas de marketing en las que no sólo evalúan la cantidad de gente en las cancha sino fundamentalmente el rating o seguidores en las redes sociales o en la plataformas que tenemos actualmente para difusión de los partidos. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, un aficionado del básquet si no puede, por alguna razón de la realidad que vivimos, asistir a la cancha, hoy tiene la posibilidad de ver a su equipo favorito y seguir su campaña. Y eso es un valor en el profesionalismo y es un valor para los recursos de cada uno de los clubes. Lo que hay que hacer es lo que venimos denunciando desde hace bastante tiempo: que la Cabb trabaje apoyando más a las asociaciones y a las federaciones”.

Montenegro puso además el acento en la Liga Femenina. “Somos un deporte profesional, donde la mujer estaba excluida, salvo en cuatro o cinco federaciones nacionales. Y si excluyes a la mujer, tienes al 50 por ciento de los argentinos que no siguen nuestro deporte, lo cual ha sido un gravísimo error y que lo sufre la liga profesional. El problema que tenemos es un problema de mercado y de masividad”, afirmó.

Por último, indicó que la dirigencia actual apostó al crecimiento en un contexto negativo del país.

“En los últimos seis años, el país ha estado atravesando una crisis económica, una devaluación de la moneda con relación al dólar. Pero aún así nuestra liga ha mantenido la competitividad”, concluyó.