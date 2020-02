Oriana Sabatini volvió a la música con “Luna llena” y despliega sensualidad

22/02/2020 - 20:29 Pura Vida

Tras rechazar la propuesta de los productores del show de Marcelo Tinelli para sumarse a la mediática pista del Bailando, Oriana Sabatini pegó la vuelta al mundo de la música con el lanzamiento de su nuevo tema: “Luna llena”, en cuyo videoclip despliega una alta dosis de sensualidad.

La canción fue producida por Julio Reyes y el video, dirigido por Juan Gonzs. En las escenas se puede ver a la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini luciendo ajustados atuendos, que no hacen otra cosa que realzar su figura, mientras ella demuestra su destreza como cantante y bailarina.

Oriana había elegido volcarse de lleno a su carrera musical, aunque también se probó como actriz en una de las últimas tiras juveniles producidas por Cris Morena. Pero el amor la obligó a hacer un paréntesis, ya que debió mudarse con el futbolista Paulo Dybala a Italia. Oriana prefirió asentarse y disfrutar de esa inicial etapa de noviazgo para ahora regresar con todo.

La ídola pop ya rompió récords en todas las plataformas digitales, tanto en Spotify como en YouTube, lugares donde alcanza millones de reproducciones con sus canciones.

A pesar de esta exposición que logró con su música, no se siente aún “fuerte” como para enfrentarse al mediático universo de Tinelli. Por eso, prefirió contestar con un “no” a la tentadora propuesta.

Sabatini reveló que, cuando empezó a dudar sobre ser parte o no del Bailando “salieron muchas notas en contra de ella”, entonces supuso que si confirmaba su participación iba a recibir críticas todo el año.

“Quizás, en otro momento de mi carrera esté preparada, pero lleva mucho tiempo”, admitió. Por ahora, prefiere cuidarse de que no la lastimen. Además, su participación en el Bailando la hubiera alejado de Dybala, ya que tendría que mudarse nuevamente a la Argentina.

“Siento que en este momento de mi vida, con tantos viajes, me parecía poco profesional acceder a algo y hacerlo a medias. Sentía que de hacerlo, tenía que dar todo de mí. Hoy no me puedo comprometer a estar tanto tiempo en un solo lugar”, reveló Oriana a revista Gente sobre la propuesta de la productora Laflia.

Y sobre el rótulo de “botinera” que carga sobre su espalda por ser la novia de un futbolista, Oriana compartió su enojo: “Es un término horrible, que va a ser muy difícil de erradicar. No me siento identificada con el estereotipo que la gente usa para ofenderte, quienes apuntan contra una mujer interesada o que está ahí con un obejtivo”, remarcó.