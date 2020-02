Laurita no quiere ocupar el lugar de la “China”

22/02/2020 - 20:31 Pura Vida

Aunque en el 2010 tuvo una participación en la película “Igualita a mí“, adonde beso al personaje de Adrián Suar adolescente, Laurita Fernández irrumpió en el espectáculo a través del universo del “Bailando por un sueño”, el producto que con mucho éxito, Marcelo Tinelli logró instalar en la televisión.

Después se abrió espacio en la conducción televisiva y radial, y más tarde en la actuación. Y ahora no sólo está en boca de todos por el talento que despliega en la obra teatral “Departamento de soltero”, en Mar del Plata, sino por su relación sentimental con Nicolás Cabré, la cual lleva ya un año.

Tras muchos rumores de embarazos, desmentidos tanto por ella como por su pareja, el foco está puesto en su relación con Rufina, la hija que Cabré tuvo con Eugenia “la China” Suárez, y que comparte sus vacaciones junto con ellos en “La Feliz”.

Al respecto, y en diálogo con Juan Etchegoyen por Radio Mitre, la bailarina aseguró: “No siento que sea la segunda madre de Rufina. Creo que tiene que ver con que nunca fui mamá. No sé qué se siente siéndolo”.

Y agregó sobre la pequeña: “No parece una nena de seis. Fue una gran responsabilidad para mí y un aprendizaje empezar una relación con alguien que tenga hijos”.

En ese contexto explicó: “Si uno no tiene feeling con el hijo del otro no podés estar con esa persona. Gracias a Dios me llevo bien”.

Además, recordó que mientras hacía el musical Sugar había entablado relación con Rufina antes que con Cabré. “En el primer ensayo de Sugar vino con sus cuatro años y se me puso a decir mi letra. No soy muy fan de estar encima de los chicos, pero con ella la paso bien. Es un amor. Cuando empecé a salir con Nico, mi relación con ella había avanzado. Hubo buena onda desde el principio”, recordó.

Sobre el vínculo que sigue uniendo a su pareja con su exnovia, Laurita admitió: “Está buenisimo que entre ellos se lleven bien y tengan claro cuál es la prioridad”, dijo e hizo referencia a su condición de hija de padres separados.